Serie A: svelato dove giocherà, c’è l’annuncio sul futuro

Il calciomercato in Serie A non si ferma mai: il giocatore ha già trovato un accordo in vista della prossima stagione.

C’è ancora tanto da fare in Serie A. Al termine della stagione mancano ancora undici giornate, qualcosa meno visto che il turno numero ventotto è appena cominciato. Dopodiché, per i club sarà tempo di dedicarsi al calciomercato.

Diverse società dovranno lavorare alacremente per dare una significativa sistemata alle loro rose. Tuttavia, per non dover ridursi all’ultimo, aspettando che l’estate cominci, in Serie A c’è già chi si è messo all’opera per organizzare il futuro.

Sono tanti i nomi che a fine stagione potrebbero cambiare casacca. Molto, però, dipenderà anche dal piazzamento finale dei loro club di appartenenza. Giocare una competizione UEFA, in Champions, in Europa League o in Conference, può fare grande differenza.

Svolta in Serie A: deciso il suo futuro

Tra i nomi maggiormente attenzionati, occhio ai talenti del Napoli per i quali in fase di calciomercato potrebbe partire l’assalto da parte delle big di tutta Europa. Sul piatto ci sono i nomi di Victor Osimhen e di Kvicha Kvaratskhelia su tutti.

Si parla addirittura di una somma complessiva di oltre 200 milioni di euro per avere entrambi i gioiellini della Serie A. Il Paris Saint Germain è tra i club che stanno valutando. Specialmente in caso di addio di alcuni top appartenenti alla loro rosa. Un nome su tutti? Quello di Lionel Messi. Prossimo tormentone di calciomercato.

Qualora il bomber nigeriano dovesse fare le valigie, il sostituto ideale per Luciano Spalletti, in caso di permanenza del tecnico, sarebbe Rasmus Hojlund. Centravanti danese dell’Atalanta che in questa stagione ha dato grande prova di sé. Sarebbe il colpo scudetto per i partenopei.

Al momento, però, il calciomercato è ancora chiuso e, come detto, è compito dei club pensare soprattutto alle vicende di campo. Senza tralasciare il discorso relativo ai rinnovi di contratto.

Il Napoli lo blinda: i dettagli dell’affare

Altro tema delicato in Serie A. Soprattutto per quanto riguarda alcuni nomi in particolare. Nel frattempo chi ha ottenuto la firma di un proprio tesserato è stato proprio il Napoli che ha annunciato ufficialmente l’avvenuto rinnovo.

Juan Jesus ha firmato un prolungamento di contratto che lo legherà agli azzurri almeno fino al 2025. Con tanto di opzione per un ulteriore rinnovo fino al 2027. Un piccolo tassello per il Napoli del futuro è dunque già stato piazzato.

Il centrale brasiliano dal piede mancino, che ha già avuto modo di lavorare con Spalletti nelle passate esperienze all’Inter e alla Roma, in questa stagione è stato un prezioso rincalzo per la retroguardia del Napoli. Il suo bottino recita un goal in otto apparizioni in Serie A.