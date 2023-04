Allegri al settimo cielo, colpaccio Juve: arriva direttamente dal Chelsea

Colpaccio in vista in casa Juventus, con il club bianconero pronto ad affondare per un top di Premier a sorpresa. Esulta Massimiliano Allegri.

È ormai questione di poche ore per il ritorno in campo della Juventus, che dopo la breve sosta nazionali è pronta a tornare a calcare i palchi della Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà subito fare i conti con l’Hellas Verona, in un match casalingo molto importante. Il club bianconero non può mancare i tre punti, fondamentali nella rincorsa verso la Champions League. Questi saranno due mesi di fuoco per la Vecchia Signora, chiamata a competere al massimo delle proprie potenzialità su tre fronti contemporaneamente.

Il calendario è molto fitto, ma nonostante ciò la Juve non distoglie lo sguardo anche dal fronte calciomercato. Per la dirigenza piemontese sarà infatti fondamentale non farsi prendere alla sprovvista nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo della società è mantenere infatti un livello adeguato al blasone e alla storia del club.

Proprio per questo motivo sarebbe già in programma un colpo a sorpresa in casa del Chelsea, con la Juventus pronta a compiere una netta accelerata nel vicino calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, ci siamo per il sostituto di Szczesny: colpaccio in vista in casa Chelsea

Nonostante un futuro colmo di dubbi e perplessità, dati dal possibile arrivo di ulteriori penalizzazioni e da una qualificazione in Champions ancora tutta da conquistare, la dirigenza bianconera in estate avrà comunque il compito di rinforzare la rosa già a disposizione di Massimiliano Allegri. A tal proposito, uno dei reparti su cui è puntata la lente d’ingrandimento è proprio la difesa dei pali. Certo, con Szczesny titolare ed uno straordinario Perin come vice, la porta della Juve è in ottime mani, ma è doveroso tenere a mente la vicina scadenza di contratto nel 2024 del polacco ex Arsenal. La Juventus non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparata l’anno prossimo, e proprio a tal proposito sarebbe già in atto un’assidua ricerca di un valido profilo per il post Szczesny.

Come riportato da Fichajes, uno tra i giocatori maggiormente prediletti sarebbe l’attuale portiere del Chelsea, Kepa. Dopo i faraonici investimenti dell’ultimo anno, i blues hanno infatti l’esigenza di guadagnare liquidità nel prossimo calciomercato estivo. L’estremo difensore spagnolo, classe ’94, sarebbe uno tra i prescelti per raggiungere questo obiettivo. La Juventus è dunque pronta a sfruttare questa ghiotta occasione per affondare sullo spagnolo, il cui arrivo in estate potrebbe concretamente anticipare la partenza di Wojciech Szczesny.