Osimhen via da Napoli, la cifra è folle: il nome della prossima squadra

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è pronto a dire addio in estate dopo una stagione entusiasmante: ecco la sua nuova squadra

Il Napoli non vuole fermarsi più. Dopo il dominio assoluto in Serie A con lo Scudetto sempre più vicino, la compagine partenopea intende essere protagonista anche in Champions League. Ai quarti di finali la squadra di Luciano Spalletti affronterà il Milan in un derby tutto italiano: il percorso non è così facile, ma la massima competizione europea potrebbe riservare sorprese positive per gli azzurri. Uno dei migliori della stagione è, senza dubbio, il centravanti nigeriano, Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A.

Gol a raffica per l’attaccante del Napoli, che continua a giocare con la mascherina al volto dopo lo scontro di gioco con Skriniar nella scorsa stagione. La sua protezione è diventata ormai un segno indelebile: in giro per la città partenopea si vedono tanti ragazzini che la indossano per mostrare la vicinanza al loro idolo. Un riconoscimento importante per Victor Osimhen, che vuole regalare nuovi successi ai tifosi del Napoli.

Mancano poche settimane al termine della stagione con il mese di aprile ricco di impegni in campionato e in Champions League. L’obiettivo della compagine guidata da Luciano Spalletti è quello di continuare a giocare un gran calcio per centrare traguardi tanto ambiti. Dopo gli addii eccellenti in estate di Koulibaly, Mertens ed Insigne, nessuno avrebbe mai immaginato una situazione del genere a questo punto della stagione. Ora, invece, il Napoli sogna davvero in grande.

Osimhen, assalto totale per l’attaccante del Napoli

Da monitorare attentamente il futuro di Victor Osimhen: tante big d’Europa si sarebbero già mosse per puntellare il reparto offensivo con il profilo dell’attaccante nigeriano. La sua valutazione è aumentata a dismisura con il presidente De Laurentiis, che lo lascerebbe partire soltanto in caso di un’offerta abbastanza superiore ai 100 milioni di euro.

Come svelato dal portale “Football Insider”, il Chelsea potrebbe avere la meglio offrendo proprio la cifra di 100 milioni. In estate partirà un’asta mai vista prima con l’attaccante nigeriano pronto a fare la differenza anche in Premier League. Il giocatore ha dichiarato in passato che il suo sogno è quello di giocare nel campionato inglese per misurarsi con i migliori giocatori del mondo. La decisione finale spetterà al presidente De Laurentiis, sempre molto bravo a cedere i suoi migliori giocatori come ha saputo dimostrare in passato con l’addio, per esempio, di Gonzalo Higuain o gli esempi più recenti dell’ultima sessione di calciomercato.