Dybala-Inter, proposta choc dalla Roma: è tutto vero

L’Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di scosse e stimoli per ripartire, ma di certo non si aspettava una proposta del genere dalla Roma

E’ coinvolto Dybala, è coinvolta la Roma e c’entra anche l’Inter. Nel mercato estivo si potrebbe aprire la strada per uno scambio quantomeno sorprendente e al centro della questione c’è ancora una volta il fuoriclasse argentino.

Il talento di Laguna Larga ha trovato nuova linfa da quando è arrivato alla Roma, anche se qualche piccolo acciacco ha tentato di frenare il suo percorso. Indubbiamente l’argentino è uno degli uomini su cui Mourinho conta di più e se il futuro di Tammy Abraham è in bilico, quello di Dybala non è da meno. L’estate del 2023 può essere una stagione dai grandi stravolgimenti, sia sulle panchine di Serie A, sia all’interno del rettangolo di gioco.

Che Marotta fosse innamorato (calcisticamente) di Paulo Dybala è cosa nota più o meno a tutto il panorama calcistico. L’Inter lo ha seguito a lungo quando era vicino alla scadenza di contratto con la Juventus, ma anche negli anni precedenti. Il talento della nazionale argentina è il pallino di Marotta e il DS dei nerazzurri sembra intenzionato a ritentare il colpaccio.

Scambio folle, Dybala per Calhanoglu

Per il possibile colpo c’è solo un unico problema: la clausola rescissoria. Paulo Dybala, infatti, porta con sé una clausola rescissoria tropo alta per le casse dell’Inter attualmente (20 milioni), alla quale andrebbe aggiungo un cospicuo emolumento per l’ingaggio annuale della Joya. Ecco che da Roma però arriva una notizia choc, o come si suol dire una ‘proposta indecente’ che vede coinvolto Hakan Calhanoglu. Da Trigoria sono fermamente intenzionati e la proposta recapitata all’Inter parla di uno scambio secco Dybala-Calha. Con il turco che in questa stagione ha collezionato 36 presenze, la Roma andrebbe ad aggiungere qualcosa al suo centrocampo, anche se perdere Dybala potrebbe non essere la strategia migliore.

Calhanoglu, 29 anni, è un calciatore di qualità ma di fronte ai numeri solitamente c’è poco da discutere. I 3 gol e i 6 assist firmati dal turco sono piuttosto lontani dagli 8 assist forniti da Paulo Dybala in questa stagione e la Roma avrebbe deciso di privarsi di un uomo da 13 gol (mancano 11 giornate), in funzione di una pedina che potrebbe non corrispondere propriamente a un upgrade. Fatto sta che ad Appiano Gentile sarebbero ben lieti di accettare la proposta giallorossa che, sempre numeri alla mano, prevede lo scambio tra due giocatori dalla medesima valutazione economica. Dybala è molto amato dalla tifoseria capitolina e la reazione davanti a uno scambio secco potrebbe non essere così serena.