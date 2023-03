Juventus, Vlahovic confessa: “Ecco dove voglio giocare”

Uno dei quesiti di calciomercato è su dove vorrà giocare Dusan Vlahovic dopo la Juventus nella prossima stagione, dati i frequenti malumori dell’attaccante.

L’attaccante della Serbia è stato impegnato nel derby contro il Montenegro, proprio da qui è emersa la consapevolezza per Vlahovic di giocare il più possibile e per farlo servirà una grande squadra intorno. Che sia la Juventus o un’altra grande del calcio europeo.

Calciomercato, Vlahovic è determinato

Una stagione con più facce per un protagonista sempre atteso. Dusan Vlahovic è l’asso della Juventus, l’uomo su cui i tifosi puntano per vincere almeno l’Europa League in questa stagione. L’attaccante deve giocare al meglio per vincere, un concetto che spesso è stato ribadito.

La sua assenza spesso però è stata smaltita dalla Juventus, Allegri è riuscito a far giocare la squadra al meglio anche senza di lui. Così, le voci di calciomercato rimangono sempre addosso a Vlahovic, considerando come l’attaccante sia cercato da tanti top club.

Giocare per vincere, ecco cosa farà il serbo

Tante sono le manovre che si fanno per l’estate, considerando come i club di Premier League hanno un portafoglio importante da mettere a disposizione nel calciomercato per l’attaccante. In particolare, ci sono squadre che stanno cercando di mettersi in luce, Vlahovic sarebbe il calciatore ideale per completare l’attacco.

La Juventus non lo mollerà così facilmente, ora arrivano le parole del serbo a fare chiarezza. Vlahovic è determinato, ha svelato – come riporta calcionews24.it – che il suo futuro sarà ancora nella Juventus, giocare con i bianconeri è il suo obiettivo primario. Un colpo secco a quanti ambivano all’ex Fiorentina, la punta vuole giocare con la Juventus anche per i prossimi anni.

Vlahovic si conferma alla Juventus

Le parole del serbo sono arrivate proprio riflettendo su quanto fatto. Giocare contro il Montenegro lo ha ricaricato, farlo con la Juventus è il suo obiettivo per il futuro, mettendo a tacere il calciomercato. Vlahovic ha dichiarato come vorrà giocare con la Juventus allo stesso modo di come fatto con la sua Serbia, mettendo in campo tutte le sue forze e non mollando.

Ha affermato, inoltre, di aver passato un brutto periodo ma di essersi ora ripreso. Vlahovic pensa alla Juventus e a come migliorare, mettendo da parte il calciomercato. Il suo ruolino da attaccante sta andando a corrente alternata più per le prestazioni che per i numeri, il centravanti vorrà fare un grande finale di stagione. Con la Juventus per dimostrare di essere l’attaccante del futuro, per giocare con grande slancio in futuro.