Addio Simone Inzaghi, all’Inter arriva un ex della Nazionale italiana: che nome

Guai in vista per Simone Inzaghi, i nerazzurri avrebbero già individuato il suo sostituto: in estate potrebbe essere addio.

Una volta il Milan, una volta, molto probabilmente, il Napoli. Simone Inzaghi rischia di compiere il suo secondo anno all’Inter senza veder arrivare lo scudetto. Questo equivarrebbe, molto probabilmente, ad un esonero a fine stagione. L’allenatore non ha convinto l’anno scorso e, forse solo salvo la finale di Champions League da giocare, non lascerebbe la società nerazzurra soddisfatta, neppure quest’anno.

Il tecnico classe ’76, sembrerebbe doversi guardare quindi intorno, visto che infatti, i nerazzurri lo starebbero già facendo. Sicuramente i nomi importanti che si possono contattare oggi, non sono pochi, con qualche allenatore che è anche già su altre panchine, ma che potrebbe liberarsi per una società del genere. Un nome su tutti, oggi starebbe però campeggiando per quanto riguarda le voci sull’Inter.

Il suo futuro all’Inter dipenderà molto dalle ultime gare di stagione. Al momento i nerazzurri sono terzi in classifica e sono nel mezzo della corsa per la Champions League. Una situazione non annunciata a inizio stagione ed ora c’è grande preoccupazione per questa fase finale di campionato.

Ecco chi sostituirebbe subito Simone Inzaghi

Le piste sono molteplici, il nome di Antonio Conte, per lui in nerazzurro sarebbe un ritorno, ora riecheggia nelle orecchie di chi si interessa al futuro interista, ma non solo. Il tecnico italiano ha detto addio al Tottenham e già da parecchio, si diceva potesse essere il prossimo a sedersi sulla panchina di una big italiana, magari anche il Milan. Il pugliese infatti, non si era mai realmente preso con la dirigenza degli Spurs ed una separazione a fine stagione, era ormai quotata.

Ma secondo diverse indiscrezioni, il nome davvero da seguire per chi ha a cuore le sorti della società di Corso Vittorio Emanuele, sarebbe quello di Thiago Motta, ex calciatore tra le altre, proprio dell’Inter. Il profilo giovane, piacerebbe alla società di Zhang, in questo momento sarebbero difficili dei veri e propri contatti, ma i nerazzurri lo avrebbero quanto meno, iniziato a mettere in cima alle preferenze.

Ovviamente, non sarebbe facile avviare una discussione con l’ex centrocampista della Nazionale italiana, perché al momento Thiago Motta è seduto sulla panchina del Bologna, ma a fine stagione qualcosa potrebbe muoversi. 40 anni, già avvezzo alle problematiche dell’ambiente nerazzurro, l’ex mediano sarebbe un’alternativa davvero valida ed arriverebbe con l’esperienza giusta. Infatti, dopo aver appeso gli scarpini, l’italo-brasiliano ha fatto la “gavetta” in Italia, allenando Genoa e Spezia prima del Bologna.