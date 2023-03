Marotta sfida la Juve: carta Gosens per il super colpo

Il calciomercato di Inter e Juventus è pronto ad intrecciarsi: il gioiello è pronto a sbarcare in estate in Serie A

Si sono recentemente incontrate in campionato, dove a spuntarla è stata la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Ma la rivalità tra Inter e Juventus ha richiami lontani che, anche in ottica futura e in particolar modo in sede di calciomercato, potrebbero portare ad un’estate bollente sia per i colori nerazzurri che per quelli bianconeri. Perché, si sa, l’obiettivo per l’anno prossimo sarà quello di riportare in equilibrio la sfida scudetto, dopo un dominio assoluto da parte del Napoli di Spalletti. E da questo punto di vista le evidenti lacune nelle rose di Allegri e Inzaghi andranno necessariamente colmati. I bianconeri dovranno intervenire in ogni zona del campo: dall’attacco, dove Vlahovic potrebbe dire addio, passando per la mediana nella quale potrebbero non esserci più Rabiot e Paredes, fino alla difesa che sarà il reparto maggiormente interessato dai cambiamenti. Un discorso molto simile quello che riguarda la ‘Beneamata’ visto che Dumfries sarà in uscita per fare cassa, Gosens rimane in bilico ed il duo Skriniar-de Vrij è quasi certo di salutare a zero il prossimo giugno. Ecco perché le attenzioni delle due società sono rivolte alla retroguardia ed in particolar modo al ruolo di laterale mancino. La Juve, proprio lì, sta provando a rinnovare il contratto di Alex Sandro ma cerca comunque profili di talento per costruire una squadra più competitiva in futuro.

Juve-Inter: duello per il talento dell’Ajax

Ed ecco che i mirini di Marotta e della dirigenza torinese sono puntati ad Amsterdam ed in particolar modo in casa Ajax.

Piace tanto Owen Wijndal, arrivato la scorsa estate dall’AZ Alkmaar per soli 10 milioni e che adesso viene valutato dai ‘Lancieri’ non meno di 20-25. Sono 22 le presenze che tra campionato e coppe sono state condite da 4 assist vincenti per il terzino classe 1999. Piace alla Juventus ma viene seguito con ancora più interesse dall’Inter che ha la carta Gosens da giocare: fare cassa con la cessione del tedesco per reinvestire buona parte degli introiti proprio sul gioiello dell’Ajax.