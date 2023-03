Conte in A, la verità: “Non c’è la fila per prenderlo”

Le parole di Sandro Sabatini sulle possibili destinazioni di Conte in uscita dal Tottenham, con la Serie A sullo sfondo

La profonda crepa aperta tra Antonio Conte e la dirigenza del Tottenham avrebbe ormai sancito l’addio definitivo del tecnico salentino sulla panchina degli ‘Spurs’. Questo potrebbe quindi essere accompagnato, a seguito dell’ufficialità di cui ancora non c’è indicazione, dal suo immediato ritorno in Italia.

Sebbene c’è chi non crede che Conte possa tornare subito ad allenare in uno dei club di Serie A ma che possa prendersi un anno sabbatico per dedicarsi alla famiglia, altri lasciano comunque aperte le porte di una reintegrazione già dalle prossime settimane.

“Per Conte l’unica squadra ragionevole in Italia è la Roma se Mourinho dovesse andare via. Né la Juventus né l’Inter lo riprenderanno e il Milan non lo prenderà in considerazione al posto di Pioli. In questo momento non c’è la fila per prenderlo“, ha dichiarato apertamente Sandro Sabatini nel corso di un intervento per ‘Radio Radio’.

Conte croce e delizia: “Fa quello che deve, poi l’ambiente si rompe”

“Lui è un grandissimo allenatore, ma è arrivato ad un certo punto della sua carriera in cui ha litigato con chiunque. In Inghilterra dicono che abbia avuto un confronto piuttosto duro con Harry Kane, non uno qualsiasi, che avrebbe parlato a nome della squadra. È come il latte: oltre una certa data di scadenza non si può bere. Ovunque vada fa quello che deve, poi dopo un po’ l’ambiente si rompe“, ha quindi concluso il giornalista con la sua analisi.

Resta dunque da capire dove il tecnico farà l’uovo e che impatto darà all’eventuale nuova gestione. Che si tratti di Roma o qualsiasi altro team, ci si aspettano comunque grandi cose. E sotto sotto cresce la speranza che non possa creare tensioni e disunità.