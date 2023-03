Niente Inter, Scamacca al Milan: scambio clamoroso

Il bomber romano ambisce a tornare in Italia viste le difficoltà in Premier League, al West Ham dove è approdato l’estate scorsa per 36 milioni più bonus

Scamacca sta vivendo una stagione tormentata in Premier League, dove è approdato l’estate scorsa per 36 milioni di euro più 6 di bonus. Tra infortuni, prestazioni deludenti e problemi del West Ham in lotta per evitare la retrocessione in Championship, il classe ’99 è ai margini e scontento.

Da Londra fanno sapere che ambirebbe a tornare in Serie A, anche per provare a conquistarsi un ruolo di rilievo nell’Italia di Mancini. Il CT lo ha accantonato presto, puntando sull’oriundo Retegui.

Una fonte vicina al West Ham parla di probabile divorzio in estate, con gli inglesi che possono aprire al prestito del centravanti romano. Gli ultimi rumors hanno rilanciato la pista Inter, chiamata a rinnovare il proprio reparto avanzato e che trattò Scamacca un annetto fa scontrandosi però con l’allora elevate richieste del Sassuolo.

Ma in realtà per il 24enne bisogna tenere in fortissima considerazione il Milan, bisognoso di una vera prima punta visti il flop Origi e l’età avanzata di Giroud. Gli stessi ‘Hammers’ potrebbero proporre il calciatore a Maldini e soci, tentando di intraprendere la strada di uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Calciomercato Milan, scambio De Ketelaere-Scamacca col West Ham

Andando nel dettaglio, il West Ham potrebbe offrire al Milan il cartellino di Scamacca in cambio di quello di Charles De Ketelaere, il grande investimento nonché grande flop rossonero dello scorso mercato estivo del club targato Elliott/Red Bird.

Lo scambio potrebbe magari farsi sulla base di un prestito oneroso con annessi diritti di riscatto. Fissato a 28 milioni quello di Scamacca, a 30-32 quello dell’ex Brugge. Va detto che difficilmente il Milan accetterebbe tale proposta, preferendo – nel caso non volesse aspettarlo per un altro anno – una cessione immediata del belga slegata da qualsivoglia scambio.