Il Napoli pesca dall’Inter: Spalletti ritrova così un suo pupillo

Possibile divorzio a fine stagione tra lui e i nerazzurri. Occhio ai ‘partenopei’, ADL e i suoi possono seriamente ragionarci in ottica estiva

Era inimmaginabile pensare, perlomeno ad inizio stagione, che una squadra appena rimasta orfana di gente come: Insigne, Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz e chi più ne ha più ne metta, potesse arrivare a raggiungere certi livelli in quest’annata.

C’è da dirlo, la squadra di Luciano Spalletti ha letteralmente stupito tutti: sia per risultati ottenuti che per intensità di gioco. Momentaneamente, infatti, i ‘partenopei’ rientrano tra quelle poche compagini in grado di esprimere il miglior calcio d’Europa (cosa ammessa anche da Guardiola, peraltro). A testimoniarlo ulteriormente, sono proprio i traguardi ottenuti sia in campionato che in Champions League. Ad essere sinceri, oltre a figurare al primo posto della griglia generale di Serie A Tim con diciannove punti in più della seconda, il Napoli è stato anche in grado di ‘abbattere’ squadre del calibro di Liverpool e Ajax fino ad ottenere, di conseguenza, il pass per i quarti di finale (traguardo mai raggiunto sin qui).

Fatta eccezione per il tecnico toscano e l’intero staff tecnico, però, un giusto plauso va anche ad Aurelio De Laurentiis e al Ds Giuntoli per il gran lavoro svolto. Queste due figure che vi abbiamo appena menzionato, hanno avuto la bravura di andare a puntare su calciatori, all’epoca sconosciuti, come Kvaratskhelia e Kim. Sono stati questi due nuovi innesti, assieme al resto del gruppo chiaramente, a fare davvero la differenza. Ma non è per niente finita qui, attenzione. L’intera società del Napoli, non a caso – anche in virtù di quello scudetto che si avvicina sempre più – è, ora come ora, più affamata che mai: motivo per cui, già nella prossima estate, verranno compiuti nuovi ed ulteriori investimenti. Uno di questi, può arrivare direttamente dall’Inter.

Calciomercato Napoli, spunta fuori l’idea de Vrij in caso di non rinnovo con l’Inter: può essere lui il dopo Juan Jesus

Sta facendo discutere moltissimo la situazione de Vrij-Inter in questi ultimi tempi. I nerazzurri hanno, infatti, posto sul tavolo un biennale a cifre leggermente ridotte rispetto a quelle che l’olandese percepisce attualmente – circa 4 milioni di euro per la precisione – ma fin qui non c’è ancora stata alcuna risposta da parte del diretto interessato.

Motivo per cui, nel frattempo, diverse società avrebbero già iniziato a rivolgere più di un semplice pensiero nei confronti del classe ’92 (libero di accordarsi con chiunque in caso di non rinnovo). Tra queste, occhio anche al Napoli che può ragionarci in ottica del potenziale dopo Juan Jesus, anche lui in scadenza a giugno. De Vrij, nel caso in cui abbassasse eventualmente le proprie pretese sul suo ingaggio, potrebbe rivelarsi un ottimo ricambio per la squadra di Luciano Spalletti. Peraltro, i due hanno già avuto modo di conoscersi nell’esperienza 2018-19 trascorsa all’Inter.