Sportiello in direzione Milan: c’è l’accordo

Sportiello è in direzione Milan. L’accordo deriva da un volere reciproco di trasferimento, ma soprattutto da una grande chance di crescita

Del portiere dell’Atalanta si è sempre fatto un gran parlare. Il più delle volte in positivo. Il suo talento non è mai stato messo in discussione, in nessun caso. Anche col passare degli anni ha mantenuto una certa costanza. Dote sempre più rara ad oggi.

A livello giovanile è cresciuto nella Bergamo calcistica, quella che poi gli ha permesso di arrivare alle luci della ribalta in un lasso di tempo praticamente insignificante rispetto alla concorrenza.

Oggi però i tempi sono cambiati. Una trattativa per lui molto importante potrebbe portarlo via dall’Atalanta per l’ennesima volta. In passato era già successo, dunque il giocatore non è affatto nuovo a questa sensazione.

Si sa, queste sono occasioni di crescita praticamente irripetibili, che nessuno potrà offrire sempre al diretto interessato di turno. Ma dopo tanti anni di solido servizio, finalmente il giocatore può avere l’occasione di approdare in un contesto più provante.

Tra le sue principali qualità tecniche spicca sicuramente il suo piazzamento. Tra i pali è veramente difficile batterlo, con un senso della posizione così affinato. Anni fa si era già parlato di un suo possibile approdo alla Juventus.

Ma le cose non sono andate come previsto. Questa volta si è fatta avanti un’altra big, la quale gli potrebbe garantire il giusto impiego nelle giuste partite. Anno dopo anno Bergamo lo ha sempre sostenuto.

Risulta infatti evidente come sia un giocatore in grado di conquistare qualsiasi piazza, grazie al suo spirito di sacrificio e grazie alla sua dedizione. Con un contratto in procinto di scadenza, ciò per la sua prossima squadra sarà molto facile.

Dipende chiaramente dalla volontà del giocatore, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che si possa sentire in qualche modo incentivato dal blasone del club in questione. Bando alle ciance, ecco quale sarà la prossima maglia che vestirà il portiere della Dea.

Sportiello al Milan: ecco l’affare

A quanto pare il Milan è pronto ad affondare il colpo per Sportiello. Il portiere classe 1992 potrebbe infatti essere destinato a diventare il vice di Maignan prima del previsto. Questa per lui sarebbe una grande occasione.

Eventualmente i rossoneri potrebbero procedere con quattro anni di contratto, al netto di un ingaggio sicuramente ridotto rispetto alle “aspettative” dell’estremo difensore. Per il momento, però, ancora non si hanno certezze a sufficienza.