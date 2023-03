Addio Real, Benzema in Italia: colpaccio possibile

Manca sempre meno alla riapertura del calciomercato estivo, tanto che diverse società iniziano a muoversi per cercare possibili nuovi innesti.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Real Madrid che, nonostante il futuro incerto di mister Ancelotti, è intenzionato a rinforzarsi. Oltre ai possibili nuovi innesti, però, i blancos sono alle prese con i rinnovi contrattuali di quei calciatori ritenuti importanti per il progetto. Tra questi spicca il pallone d’oro Karim Benzema, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Allo stato attuale un rinnovo contrattuale appare difficile, tanto che sembra prendere sempre più piede l’idea di vedere il francese approdare in Serie A.

Benzema in Italia, affare possibile: la Roma sogna il grande colpo

Come detto, dopo quattordici anni, potrebbe concludersi l’avventura di Karim Benzema al Real Madrid.

Il francese vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, salvo sorprese, non sembra ci siano possibilità per un rinnovo. Stando a quanto riporta il quotidiano Repubblica, grazie anche all’aiuto da parte di Adidas, la Roma starebbe pensando di regalare ai propri tifosi il colpo da novanta per l’attacco. Adidas, infatti, oltre che vestire i giallorossi dalla prossima stagione, è anche lo sponsor dell’attuale pallone d’oro, e questo potrebbe agevolare una possibile trattativa. Altro aspetto fondamentale per cercare di portare Benzema nella capitale è la cessione di Tammy Abraham, che sembra destinato a lasciare Roma. Sul numero nove giallorosso ci sono diverse società di Premier League, pronte ad intavolare una trattativa con il club capitolino per riportarlo in Inghilterra. Tiago Pinto, per dare il via libera alla cessione, chiede circa 60 milioni di euro, cifra che le squadre inglesi potrebbero offrire senza troppi problemi. Qualora la cessione del classe 1997 si verificasse, la Roma sarebbe pronta a piazzare il grande colpo. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con i tifosi giallorossi pronti a sognare l’arrivo dell’attuale pallone d’oro.