Tutta colpa di Ancelotti: Vlahovic-Osimhen, la Serie A trema

Il calciomercato di Juve e Napoli passerà dalle mani di Carlo Ancelotti: lo scenario estivo per il super colpo

Saranno settimane avvincenti quelle che abbracceranno il finale di stagione delle big di tutta Europa.

In Serie A il Napoli sta schiacciando la concorrenza ed è lanciatissimo anche in Champions League dove, contro il Milan ai quarti di finale proverà a scrivere la storia. D’altro canto, il discorso che riguarda un’altra delle grandi del nostro calcio, la Juventus, è decisamente diverso. Perchè i bianconeri nonostante una rimonta strepitosa e numeri da vera prima della classe, devono fare i conti sia con la penalizzazione che con la stagione clamorosa degli azzurri. Ma intanto ciò che già inizia a monopolizzare l’attenzione dei top club è il calciomercato, con il Real Madrid in primissimo piano. Sì, perchè Carlo Ancelotti non ha la minima intenzione di rimanere ‘dietro’ rispetto alla concorrenza e ha chiesto un nuovo attaccante a Florentino Perez. Il grande sogno, manco a dirlo, è sempre Erling Haaland. Il norvegese sta stracciando record su record con la maglia del Manchester City ma il richiamo dei ‘Blancos’ potrebbe privare Guardiola della sua stella più luminosa. Ecco quindi che l’allenatore di Reggiolo attende con ansia l’offerta ufficiale della dirigenza madridista per la prossima stagione. Una mossa che, in maniera anche abbastanza diretta, coinvolgerà due club di Serie A: Napoli e Juventus. Gli azzurri si stanno godendo la stagione sopra le righe di Victor Osimhen, vero trascinatore della squadra di Spalletti al fianco di Kvaratskhelia.

Addio Haaland: Guardiola fiuta il super colpo in Serie A

25 gol e 5 assist in 29 presenze, numeri folli che hanno ingolosito non poco Guardiola in previsione della partenza di Haaland. Attenzione, però, perchè la minaccia per il calcio italiano sarà doppia.

Anche Dusan Vlahovic rimane in lista per i ‘Citizens’, pronti ad investire buona parte del denaro da incassare dalla partenza del gioiello norvegese in direzione Madrid. Probabilmente più ‘economico’ l’approdo dell’ex viola alla corte di Guardiola (circa 80 milioni). Con De Laurentiis, invece, non sarà facile trattare: il presidente azzurro chiederà sicuramente ben oltre i 100 milioni per il nigeriano. Un doppio binario con Carlo Ancelotti in cabina di regia, pronto a prendere Haaland e a scatenare l’effetto domino per l’attacco di Manchester City, Napoli e Juventus.