Uragano Premier su Osimhen: la cifra lascia tutti a bocca aperta

Victor Osimhen potrebbe lasciare la Serie A in estate per trasferirsi in Premier League: il patron De Laurentiis fissa un prezzo da record

Victor Osimhen si sta letteralmente divorando la Serie A. E non solo, perché anche in Champions League il bomber nigeriano ha dimostrato ampiamente di essere ora uno dei migliori centravanti in Europa. Insieme a Kvaratskhelia, è lui il volto principale di questo meraviglioso Napoli targato Luciano Spalletti.

Non a caso, nella città campana è scoppiata da tempo la Osimhen-mania, con i tifosi partenopei a dir poco impazziti per via dei fantastici numeri e delle prestazioni sontuose dell’attaccante ex Lille. E adesso? Inevitabilmente, è aumentato in maniera considerevole l’interesse dei top club. Il classe ’98 – 24 anni compiuti lo scorso 29 dicembre – non ha nascosto di recente il suo sogno, cioè andare a giocare un giorno in Premier League. Proprio in Inghilterra potrebbe approdare già durante la prossima sessione estiva di calciomercato, dato il forte apprezzamento di Manchester United e Chelsea. Ma assicurarsi le prestazioni di Osimhen non sarà affatto una passeggiata. Serviranno tantissimi soldi per strapparlo definitivamente al Napoli. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘Sky Sports’, il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato un prezzo record per la cessione del suo bomber. La cifra è da capogiro: 150 milioni di sterline, che corrispondono a ben 170 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per Osimhen: 170 milioni

D’altronde, abbiamo a che fare con un calciatore ancora giovane e in grande ascesa. Il centravanti azzurro ha messo a referto 21 gol in Serie A e 25 totali in stagione, è il capocannoniere del campionato nonché uno dei leader tecnici di riferimento della truppa di Spalletti.

Il contratto è in scadenza giugno 2025 e lo stesso Osimhen ha svelato che a fine stagione avverr un incontro tra il suo entourage e la società “per trovare la soluzione migliore per tutti”. Non solo Premier, perché sulle tracce del nigeriano ci sarebbe pure il ricchissimo Paris Saint Germain. Club di questa portata potrebbe tentare di pianificare una simile operazione, nonostante la valutazione altissima. Ad ogni modo il destino appare segnato, con Osimhen che molto probabilmente proseguirà in futuro la sua promettente carriera all’estero.