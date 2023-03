Inter, assalto dalla Premier: servono 90 milioni per il doppio addio

Il Chelsea di Boehly potrebbe, nella prossima estate di calciomercato, andare all’assalto di Denzel Dumfries e Andre Onana: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Beppe Marotta, nonostante una campagna acquisti nella scorsa estate che ha riportato in Italia Romelu Lukaku, sta avendo una serie di difficoltà non indifferenti in questo campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri infatti, dopo appena 27 giornate, hanno già totalizzato 9 sconfitte. Il centravanti belga, arrivato come nuovo leader offensivo della squadra, ha accusato una serie di infortuni che l’ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo e la Beneamata ha dovuto fare affidamento su una vecchia certezza del nostro calcio, Edin Dzeko. L’asse col Chelsea però, nonostante l’affare Lukaku non stia andando a gonfie vele, sta continuando a dare i suoi frutti e potrebbe portare nuovi affari in vista della prossima estate con i Blues che avrebbero messo nel mirino due titolari della squadra di Inzaghi. Stiamo parlando di Andre Onana, estremo difensore arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax, e Denzel Dumfries, laterale destro approdato a Milano per prendere il posto di Hakimi nell’estate di calciomercato del 2021.

Calciomercato Inter, il Chelsea punta Onana e Dumfries

Il Chelsea di Todd Boehly, in ottimi rapporti con l’Inter, potrebbe quindi avanzare un’offerta per il doppio colpo nella prossima estate. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto una cifra di circa 70 milioni di euro per convincere la Beneamata a lasciar andare Onana e Dumfries, ma in Viale della Liberazione, almeno al momento, sembrano essere di un’altra idea.

La richiesta formulata dall’Inter infatti, per una doppia cessione, si aggirerebbe su una cifra non inferiore agli 85-90 milioni di euro, con una valutazione di 60 per il portiere e 25-30 per il calciatore olandese, ampiamente svalutato dopo questa stagione, finora, decisamente da rivedere.