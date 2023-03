Possono seguire Conte: la Serie A pregusta le occasioni Spurs

L’andamento del Tottenham e le conseguenti parole di Antonio Conte dopo il pareggio col Southampton hanno scatenato la bufera. Col suo addio sarà rivoluzione in Serie A

In Inghilterra (e in tutta Europa) non si parla d’altro se non del futuro di Antonio Conte, che come di consueto ha usato toni non molto dolci nell’ultima uscita davanti ai media britannici.

Levy, patron del Tottenham, sembra intenzionato a non passare sopra all’alzata di testa del tecnico pugliese e durante la sosta per le nazionali potrebbe succedere di tutto a Londra. L’esonero anticipato sembra essere una delle opzioni prese in considerazione dal club e questo favorirebbe l’approdo di Conte in Serie A.

Occasioni per la A: Kulusevski e Hojbjerg in arrivo

La partenza di Antonio Conte, che in ogni caso non dovrebbe rinnovare col Tottenham questa estate, potrebbe portare nel campionato italiano due colpi da novanta.

Kulusevski è una vecchia conoscenza della Juventus e non farebbe fatica a rientrare nella penisola. Il futuro di Conte è tutto da scrivere, ma è noto l’interesse di alcune big del campionato italiano nei suoi confronti. Si è parlato di un ritorno alla Juventus, come di un interesse da parte di Milan e Inter. Tra i giocatori che potrebbero seguire il tecnico ex Juve non c’è solo lo svedese Kulusevski, infatti Hojbjerg, altro scandinavo, accetterebbe di buon grado la meta italiana. Indubbiamente sono due pezzi grossi dalle valutazioni piuttosto alte e i rapporti tra gli spurs e Antonio Conte potrebbero rendere il passaggio in Serie A dei due pupilli piuttosto difficoltoso. Le squadre di Serie A sono in ogni caso alla finestra, sia per quanto riguarda le proprie panchine, sia per eventuali rinforzi in vista del mercato estivo.