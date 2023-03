Ore di attesa per Conte: il Tottenham ha deciso

Sembra ormai segnato il destino di Antonio Conte, col club inglese che sembra aver già preso la sua decisione

Fine della storia. Una fine anticipata rispetto al previsto, con tutte le ambizioni e gli obiettivi sventolati in questi mesi che sono andati via via sgretolandosi nel tempo. Il matrimomio tra Antonio Conte e il Tottenham sembra ormai giunto a conclusione. Più che l’eliminazione in Champions, già oggetto comunque di diverse polemiche all’interno dello spogliatoio, ha destato scalpore la clamorosa rimonta subìta in casa del Southampton, fanalino di coda in Premier League.

“Inaccettabile il pareggio dopo essere stati avanti sul 3-1. È il momento di andare dentro il problema: ho visto giocatori egoisti, qui si è abituati a non giocare sotto pressione. Sono 20 anni che c’è questo proprietario e non si è mai vinto niente, perché?”. Queste le bollenti dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Inter nell’ormai famosa conferenza stampa di Southampton. La proprietà ovviamente non ha gradito: la decisione finale sarebbe nell’aria.

Conte al capolinea: esonero in giornata?

Come noto, il tecnico salentino- approfittando della sosta per le Nazionali – è in Italia per un viaggio programmato da tempo. Sembra quasi rassegnato il pluridecorato allenatore italiano, che ha in qualche modo contribuito a far sì che la situazione potesse già degenerare a pochi mesi dal termine della stagione.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, la società londinese avrebbe già preso la sua decisione: si va verso un esonero anticipato – che forse potrebbe essere trasformato, almeno lato economico, in una rescissione consensuale – ma la sostanza non cambia. Antonio Conte non sarà più l’allenatore del Tottenham. Il divorzio potrebbe aprire un clamoroso valzer delle panchine che potrebbe coinvolgere, a catena, perfino Massimiliano Allegri.