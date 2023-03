Firmino, il Napoli pensa al grande colpo: questa la condizione

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Napoli di Luciano Spalletti che, nonostante il dominio assoluto in campionato, sta già pianificando i possibili nuovi acquisti. Il reparto che la dirigenza azzurra intende rimpolpare è l’attacco, vista la possibile partenza del capocannoniere della Serie A Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, infatti, è ricercato dai più grandi club d’Europa e, per questo motivo, la società campana non intende farsi trovare impreparata.

Il Napoli punta Firmino: possibile assalto se parte un attaccante

Il grande attaccante individuato dal Napoli per rinforzare il proprio reparto offensivo è Roberto Firmino, brasiliano classe 1991 in forza al Liverpool. L’attaccante, che in questa stagione ha collezionato 29 presenze realizzando dieci reti, vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, salvo clamorosi ribaltoni, saluterà Anfield. Il brasiliano è infatti tentato dall’idea di provare nuove esperienze, con il suo futuro che potrebbe essere in Italia. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, il Napoli è in vantaggio per assicurarsi le prestazioni del brasiliano. La condizione per portare a termine la trattativa, però, è l’uscita di un attaccante tra Osimhen, Simeone e Raspadori. Il nigeriano è il maggiore indiziato, in quanto finito sui taccuini dei più grandi club europei pronti a fare follie pur di strapparlo ai partenopei. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli che studia una strategia per regalarsi il primo grande colpo per la prossima stagione.