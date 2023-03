Milinkovic, la Juventus fa sul serio: Spalletti ora trema

La programmazione del calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrato nella sua fase cruciale.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in estate. Il reparto che i bianconeri intendono rimpolpare è il centrocampo, visti i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba. Nonostante la permanenza di Adrien Rabiot si fa sempre più probabile, la vecchia signora è intenzionata a piazzare un grande colpo per la zona centrale del campo. Il calciatore individuato è Sergej Milinkovic Savic, che molto probabilmente lascerà la Lazio al termine della stagione. Il serbo, infatti, vedrà scadere il proprio contratto a giungo e, salvo sorprese, non sembra intenzionato ad accettare il rinnovo di Lotito. La dirigenza bianconera potrebbe offrire circa 30 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini per convincere la dirigenza biancoceleste a lasciarlo partite. Qualora la trattativa andasse in porto, Maurizio Sarri avrebbe già richiesto alla dirigenza il rinforzo giusto per il proprio centrocampo.

La Lazio pensa al dopo Milinkovic: Sarri ha chiesto Zielinski

Come detto, la Juventus è molto attiva su Sergej Milinkovic Savic, calciatore da sempre apprezzato da Massimiliano Allegri.

La Lazio, in caso di partenza del “Sergente”, dovrebbe trovare un profilo importante per sostituirlo. A tal proposito, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo nome fatto da Maurizio Sarri alla dirigenza è Piotr Zielinski, polacco classe 1994 del Napoli. Il tecnico toscano, che lo ha allenato proprio durante l’esperienza con i partenopei, stravede per il centrocampista di Spalletti, tanto che avrebbe chiesto a Lotito di fare uno sforzo. De Laurentiis, però, per lasciar partire il polacco chiede circa 40 milioni di euro, cifra molto alta per le casse del club romano. Ovviamente, in caso di partenza di Milinkovic, il presidente potrebbe prendere in considerazione l’idea di fare un sacrificio per accontentare le richieste dell’allenatore. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Sarri che ha scelto Zielinski per il centrocampo del futuro.