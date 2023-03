Cambio in panchina e fuga in estate: Juve e Inter pronte a cogliere la chance

Nel corso di questa sosta per le nazionali il Siviglia ha cambiato ancora una volta guida tecnica con l’addio a Sampaoli. Ennesimo sintomo di una stagione complicata che potrebbe portare a diverse partenze in estate

La sosta per le nazionali spezza il ritmo di un’annata arrivata alla sua fase decisiva, ma è anche il modo per provare a riordinare le idee in vista del prossimo futuro. Il Siviglia lo ha fatto con un cambio di panchina: via Jorge Sampaoli.

Il tecnico argentino era arrivato dopo un paio di mesi al posto dell’esonerato Lopetegui per provare a risollevare le sorti di una squadra che fatica in campionato ed è stata subito eliminata dalla Champions. Al netto di una leggera fase centrale di ripresa, la classifica del Siviglia in Liga parla chiarissimo: appena 28 punti, quattordicesima posizione e sole due lunghezze di margine sul Valencia terzultimo in zona retrocessione. Una lotta quella per la salvezza, che cozza con quelle che erano le alte aspettative riposte sugli andalusi ad inizio anno dopo il quarto posto della scorsa stagione. José Luis Mendilibar è il nuovo allenatore della squadra ed è chiamato a chiudere nel miglior modo possibile un’annata così difficile. Alla fine verranno poi tirate le somme, con alcuni big che potrebbero anche decidere di salutare. In quel caso Juventus e Inter potrebbero alzare le antenne.

Calciomercato Juventus e Inter, Siviglia in crisi: in dubbio anche Montiel

Il Siviglia è in difficoltà e l’addio di Sampaoli ne è chiaro sintomo. Serviranno reazioni ed un grande finale anche per scongiurare risvolti negativi in termini di calciomercato.

A tal proposito tra i big che potrebbe partire c’è anche Gonzalo Montiel, campione del Mondo e rigorista anche nella finale contro la Francia, che avrebbe legittimamente ambizioni diverse rispetto a quelle attuali della squadra. L’argentino potrebbe chiedere la cessione e a prezzi non esorbitanti potrebbe risultare idea intrigante anche per Juventus o Inter, per le rispettive fasce. Terzino destro di spinta e capacità tattiche, Montiel è nel pieno della maturità ma ha un contratto lungo fino al 2026 che farebbe da ostacolo.