Dimissioni di Conte: annuncio in diretta

Il Tottenham si è fatto raggiungere sul 3-3 dal Southampton nell’ultima sfida di Premier League. Conte è nei guai

Antonio Conte è approdato al Tottenham con la buona intenzione di portare i londinesi in alto durante questa stagione.

L’obiettivo ormai è quantomeno inarrivabile e il mister pugliese sta facendo i conti con una piazza difficile e ostinata. Il suo operato non è passato inosservato neanche agli occhi degli esperti del panorama calcistico, perché indubbiamente ci si aspettava molto di più con un mercato che è costato 180 milioni al club di Londra. Se poi ci aggiungiamo il carattere dell’ tecnico ex Juventus, allora le cose non potevano che prendere una deriva “burrascosa”.

Damascelli: “Se ha dignità si dimetta”

Arrivano dure e perentorie le parole di Damascelli, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Radio.

Nella sua disamina emerge soprattutto l’atteggiamento di Conte nella conferenza post partita, che non può passare inosservata alla dirigenza del Tottenham: “Se hai una dignità e vuoi dare un seguito a quelle parole devi rassegnare le dimissioni. la sua accusa in conferenza, il tono, deve portare a una sola conseguenza. Guardasse la storia del Tottenham, è come se venisse alla Lazio che ha vinto un solo scudetto di recente. Loro lo hanno assunto per questo, se ti fai raggiungere sul 3-3 dall’ultima in classifica le cose non sono a posto. Le cose sono due: o licenziamento o dimissioni. So che Luis Enrique è stato già contattato, c’è buona possibilità che vada in Inghilterra”

Lo score del Tottenham parla di 9 sconfitte in Premier League e 4 pareggi. Troppo poco per quanto ci si aspettava dall’apporto di Conte, peraltro eliminato dalla Champions League. L’unico obiettivo rimasto in piedi è quello di un piazzamento tra le prime quattro del campionato inglese, ma di certo questo non garantirà un futuro a Londra per il tecnico nato a Lecce.