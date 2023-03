Che scippo alla Juve: blitz di Sarri

Maurizio Sarri ha le idee piuttosto chiare, soprattutto dopo l’ennesimo risultato utile grazie alla vittoria nel derby. Juve avvisata

Vittorioso nel derby grazie al gol di Zaccagni, Maurizio Sarri vuole certezze per la prossima stagione e soprattutto uomini fidati al suo seguito.

Se in questa stagione i colpi in difesa hanno portato la Lazio a essere la seconda miglior difesa del campionato, ancora manca qualcosa per creare una compagine sarriana a tutti gli effetti. Il mister napoletano ha un rapporto piuttosto schietto con Lotito e un’eventuale qualificazione in Champions potrebbe cambiare le cose in casa Lazio. A farne le spese però potrebbe essere la Juventus di Massimiliano Allegri.

Sarri chiama Giuntoli, sfida alla Juve

Il contratto di Igli Tare scadrà a giugno di quest’anno, niente di preoccupante visto che i direttori sportivi sono soliti rinnovare passando inosservati.

Tuttavia l’addio dell’ex attaccante biancoceleste sembra imminente, o almeno questo rientrerà tra le richieste che Sarri farà a fine stagione. Secondo il Messaggero infatti, complice un rapporto mai decollato, tra Sarri e il DS della Lazio non corre buon sangue. Alla base delle richieste del mister però ci sarebbe la volontà di avere un uomo di fiducia e che ben conosce le sue idee di calcio. Ecco che Giuntoli sembrerebbe essere il profilo migliore, anche perché gradirebbe (e non poco) la meta capitolina. Paradossalmente l’eventuale qualificazione in Champions League rappresenterebbe un pericolo per Igli Tare, però non è da dimenticare la forte concorrenza della Juventus. Anche Max Allegri farebbe carte false per arrivare a Giuntoli, uomo capace di costruire una squadra all’altezza degli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Tare era finito nell’orbita bianconera in passato, quando lo scorso anno si era parlato di un possibile approdo dell’albanese alla Cortinassa, ma l’idea non si è mai concretizzata. Inutile dire che il duo Sarri-Giuntoli potrebbe davvero far compiere un salto di qualità alla Lazio.