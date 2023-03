Bremer via, Xavi cala il Jolly: maxi scambio con la Juve

Il calciomercato sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano essere già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Barcellona, che è intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Xavi in estate. Il reparto che la dirigenza bluagrana intende rimpolpare è la difesa, che necessita di rinforzi importanti. Proprio per quanto riguarda il reparto arretrato, il Barca sembra deciso a virare con decisione su Gleison Bremer, centrale brasiliano classe 1997 della Juventus. Il tecnico spagnolo stravede per lui, tanto che sembrerebbe disposto a sacrificare un calciatore dal grande talento pur di portarlo in Spagna.

Il Barcellona piomba su Bremer: Ansu Fati la chiave

Come detto, il Barcellona sembra già molto attivo nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il centrale difensivo individuato dal club spagnolo è Gleison Bremer, con Xavi che vorrebbe fortemente portarlo al Camp Nou. Il grande apprezzamento che il tecnico spagnolo ha del brasiliano, potrebbe portare la società a sacrificare un giovane dal grande talento. Stiamo ovviamente parlando di Ansu Fati, ala offensiva classe 2002. Allegri apprezza e non poco le qualità del ragazzo, e questo potrebbe portare ad un buon esito della trattativa. Il Barcellona valuta il cartellino del classe 2002 tra i 40 e i 50 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che la Juventus ha versato nelle casse del Torino per assicurarsi il centrale brasiliano. I due calciatori, che stanno disputando una stagione fatta di alti e bassi, potrebbero decidere di cambiare aria per ritrovare la forma migliore. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Juventus e Barcellona pronte a trattare il primo grande scambio della sessione estiva. Bremer, quindi, potrebbe salutare la Juventus dopo solo un anno dal suo arrivo.