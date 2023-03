Osimhen e l’offerta irrinunciabile: ecco il piano di De Laurentiis

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione sta vivendo la sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del futuro.

Tra queste troviamo anche il Napoli che, nonostante stai dominando il campionato di Serie A, sta già penando alla programmazione della prossima stagione. Uno dei casi più importanti è quello legato a Victor Osimhen, richiesto dai più grandi club europei. L’attuale capocannoniere del campionato, infatti, potrebbe lasciare Napoli al termine della stagione, soprattutto in caso di offerte irrinunciabili. Il patron azzurro, però, sta pensando anche ad una soluzione per tenerlo agli ordini di Luciano Spalletti.

Osimhen, De Laurentiis ci prova: idea rinnovo

Come detto, nonostante il Napoli stia dominando in campionato ed incantando in Europa, la società pensa già alla programmazione del futuro.

Il primo obiettivo della dirigenza è quello di definire la situazione legata a Victor Osimhen, finito sui taccuini dei più grandi club europei. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non vuole privarsi cosi facilmente del bomber nigeriano, tanto che starebbe pensando ad un rinnovo contrattuale con un aumento dell’ingaggio pur di tenerlo in rosa. Questa soluzione troverebbe ovviamente il gradimento di Luciano Spalletti, che non vorrebbe veder partire il proprio bomber. Molte società, però, sembrano pronte a fare follie pur di acquistarlo e, con un’offerta da circa 120 milioni di euro, sarebbe quasi impossibile per il Napoli trattenerlo. Il ragazzo non ha mai nascosto il desiderio di approdare in Premier League un giorno, e questo potrebbe portare non pochi problemi al club azzurro. Come noto, infatti, le big d’Inghilterra non avrebbero problemi a sborsare cifre di questo tipo, tanto che United e Tottenham hanno già mostrato un reale interesse. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con De Laurentiis che proverà a regalare alla piazza il rinnovo del capocannoniere della Serie A.