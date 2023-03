Allegri perde pezzi, vola gratis in Spagna

La Juventus continua a scalare la classifica in attesa di conoscere l’esito del ricorso. Allegri intanto perde pezzi per la prossima stagione

Massimiliano Allegri sta facendo di tutto per riportare in alto la Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti e ci sta riuscendo degnamente.

Tra le sue preoccupazioni però non può mancare quella di un mercato estivo che rischia di veder andare via molti giocatori. Sono infatti molti i calciatori che potrebbero cambiare casacca, tra chi verrà ceduto e chi, col futuro ancora incerto, potrebbe non rinnovare il proprio contratto. Non c’è solo Alex Sandro tra questi e Allegri dovrà correre ai ripari.

Cuadrado verso la Spagna, lo attende l’Atletico

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna sembrerebbe che gli intermediari di Juan Cuadrado abbiano sondato il terreno per un suo approdo in terra madrilena.

L’Atletico Madrid sarebbe una meta molto gradita all’esterno colombiano con il contratto in scadenza a giugno. Il suo intento infatti sarebbe quello di non rinnovare con la Juventus, club che dal canto suo non pare intenzionato a proseguire il rapporto con il centrocampista trentacinquenne (a maggio). In attesa di capire se tra Atletico e Diego Pablo Simeone potrà proseguire l’avventura, l’entourage del ragazzo ha insistito con una certa veemenza per far approdare Cuadrado in Spagna. Il centrocampista in questa stagione non ha certo ripetuto le gesta cui ci aveva abituato in passato, complice anche l’età, ma può ancora dire la sua in un nuovo campionato. Con una media minuti per partita di circa 67, Cuadrado ha finora disputato 32 partite con la maglia bianconera, mettendo a segno un solo gol e servendo 3 assist. Negli intenti della Juventus rientra quello di rinforzare la rosa, ma anche quello di ringiovanire drasticamente la formazione, motivo per cui i giocatori a scadenza potrebbero salutare la Cortinassa senza troppe difficoltà. In estate si deciderà il futuro di molti.