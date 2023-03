Da Allegri a Inzaghi, la bocciatura è pesante: “C’è solo Sarri”

Piovono critiche per mister Simone Inzaghi, Massimiliano Allegri e José Mourinho, dopo gli ultimi risultati deludenti: stoccata in diretta

Napoli a parte, questo campionato di Serie A non sta regalando grandissime soddisfazioni. Le big in lotta per un posto in Champions continuano a rendersi protagoniste in negativo di troppi risultati non all’altezza, alternati a vittorie spesso non molto convincenti.

Così non va. Ci si aspettava di più soprattutto dall’Inter targata Simone Inzaghi, che nell’ultima giornata ha messo a referto la nona sconfitta. Stavolta per mano della Juventus di Massimiliano Allegri: i bianconeri dal canto loro, nonostante la penalizzazione e le varie problematiche di carattere giudiziario in cui è coinvolta direttamente la società, stanno dimostrando sul campo di non voler mollare fino alla fine, anche perché i 15 punti potrebbero essere restituiti nelle settimane a venire.

La ‘Beneamata’, invece, sembra non riuscire a trovare una quadra definitiva e ciò, inevitabilmente, genera delle riflessioni più approfondite ai piani alti circa la posizione di mister Inzaghi, il quale ad oggi appare in bilico. Non benissimo pure José Mourinho fino ad ora, col ko di misura nel derby che peserà parecchio sull’ecosistema giallorosso. Ad ogni modo, lo Special One può ancora terminare l’annata in maniera più che positiva e resta la ghiotta occasione di conquistare l’Europa League. Per emettere delle sentenze vere e proprie, dunque, bisogna necessariamente attendere la fine di ogni competizione. Poi si tireranno le somme e i club cercheranno di prendere le decisioni migliori per il futuro. Nel frattempo, però, giungono nuove critiche per Inzaghi, Allegri e Mourinho.

Focolari stronca Allegri, Inzaghi e Mourinho: “Dietro a Spalletti c’è solo Sarri”

Il giornalista Furio Focolari, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, si è lasciato andare ad un commento che non lascia a tante interpretazioni: “Pensando a come giocano le squadre, Sarri sta in primissima fila, mentre Inzaghi, Allegri e Mourinho no“.

Il collega ha aggiunto: “Dietro a Luciano Spalletti adesso c’è solo Maurizio Sarri. Come voto devo considerare 3 in campionato e 8 in altre competizioni. Quindi 5,5“.