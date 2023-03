Lukaku addio Inter: ecco la nuova squadra

L’Inter potrebbe pensare a non riscattare l’attaccante belga Romelu Lukaku: ritorno al Chelsea per scoprire la sua nuova squadra

Novità importanti in casa Inter per conoscere al meglio il futuro del centravanti belga, Romelu Lukaku. Arrivato all’Inter in prestito oneroso con 8 milioni sborsati al Chelsea, era stato pagato dai Blues nell’estate 2021 ben 115 milioni. Ora sembra davvero la copia sbiadita del giocatore infermabile ammirato sotto la gestione di Antonio Conte con il trionfo dello Scudetto.

A causa di vari infortuni, l’attaccante belga non ha dato nemmeno il suo contributo alla Nazionale al Mondiale in Qatar. Tanti errori sotto porta per il centravanti nerazzurro, che ora potrebbe tornare al Chelsea senza essere riscattato dalla società milanese. In estate sembrava essere il colpo perfetto da affidare a Simone Inzaghi, ma in questi lunghi mesi non c’è stata alcuna conferma. Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” il Bayern Monaco potrebbe pensare proprio a lui per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Robert Lewandowski, trasferitosi al Barcellona, il club bavarese aveva pensato all’ariete del Tottenham, Harry Kane, ma il forte attaccante inglese ha proseguito la sua avventura con gli Spurs.

Inter, Lukaku verso l’addio: il Bayern Monaco preme sul belga

Ora Romelu Lukaku potrebbe essere l’indiziato numero uno per puntellare la rosa a disposizione di Julian Nagelsmann per tornare ad essere protagonista a livello internazionali mettendo a segno gol decisivi come un tempo.

Romelu Lukaku è stato già vicino al Bayern Monaco in passato, ma ora la Bundesliga potrebbe rappresentare il suo futuro. L’attaccante belga è voglioso di riscatto dopo mesi infernali trascorsi in nerazzurro. Finora il centravanti dell’Inter ha realizzato 5 gol complessivamente: un bottino magro rispetto agli altri goleador in giro per l’Europa. Ora ha voglia di ritrovare soltanto la sua serenità per ripartire più forte di prima. Il Bayern Monaco lo aspetta per una nuova avventura.