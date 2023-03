Barcellona al palo, c’è la Juve: Allegri si prende l’erede di Cuadrado

Il calciomercato della Juventus può vedere una svolta per l’erede di Cuadrado: adesso il Barcellona trema

Dopo la vittoria contro l’inter, non priva di discussioni e polemiche, la Juventus si gode il bel momento e guarda ai prossimi impegni.

Aprile sarà un mese cruciale per le ambizioni della ‘Vecchia Signora’, indipendentemente da quelli che rischiano di essere le sanzioni extracalcistiche per l’‘Inchiesta Prisma’. Ma la Juventus guarda con enorme interesse anche al futuro, ad una sessione di calciomercato estivo che promette scintille in vista del prossimo anno. Perchè tornare a competere ai vertici sarà fondamentale, ecco quindi che la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno più di un colpo di spessore. Gli interessi della società torinese potrebbero, a sorpresa, intrecciarsi con quelli di Barcellona. E tra le priorità di ‘Madama’ vi sarà sicuramente l’arrivo di un profilo di assoluto spessore sulla corsia di destra di difesa. Secondo quanto riferito da ‘Sport.es’. il Barcellona si sta facendo avanti a caccia di un profilo di un certo spessore da regalare a Xavi. In particolar modo occhi sulla fascia destra che non ha ancora un vero e proprio padrone: ecco perchè Vanderson del Monaco può finire in pole position per rimpolpare la corsia blaugrana. Il brasiliano è un terzino rapido, potente e dalla spiccata propensione offensiva: caratteristiche fanno gola anche alla Juventus. I bianconeri, si sa, hanno bisogno di rimpiazzare Cuadrado che dirà addio alla ‘Vecchia Signora’ a zero alla fine di giugno. Ecco perchè la dirigenza bianconera potrebbe inserirsi e insidiare il forte interesse dei catalani per il classe 2001, cresciuto calcisticamente nel Gremio.

Juve, colpaccio Vanderson: adesso Xavi trema

Una prima richiesta da parte del Barcellona ha portato il Monaco a chiedere ben 60 milioni di euro per il suo cartellino ma in estate la situazione potrebbe cambiare.

Vanderson è arrivato presso il club francese poco più di un anno fa per una cifra decisamente più modesta: 11 milioni di euro. Adesso, però, dopo una serie di grandi prestazioni la richiesta della società monegasca sarà decisamente più importante. Al netto dell’infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uno stop di oltre un mese, il 21enne ha già collezionato 30 presenze e 1990′ in campo, con 4 assist all’attivo. La Juventus potrebbe approfittare pure del fatto che il Barcellona è sulle tracce di altri grandi calciatori in quella zona del campo (Cancelo su tutti) per preparare l’assalto decisivo che farebbe gioire Allegri per il post Cuadrado.