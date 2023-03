Conte al Milan, c’è la prima mossa di Maldini

La programmazione della prossima stagione sembra già entrare nel vivo, con Antonio Conte che potrebbe fare ritorno in Italia.

Nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, diverse società sono già attive per programmare quella successiva.

E’ il caso del Milan che, visto il percorso decisamente sottotono in campionato, si trova a valutare il futuro di Stefano Pioli. Nonostante un grande percorso in Champions League che vede i rossoneri ai quarti di finale, la dirigenza è molto delusa dai risultati ottenuti fin qui nella massima serie. Proprio per questo, la società starebbe pensando ad Antonio Conte per la prossima stagione, tanto che i contatti sarebbero già stati avviati.

Il Milan pensa a Conte: contatti avviati

Come detto, il Milan sta pensando ad Antonio Conte in caso di separazione da Stefano Pioli al termine della stagione.

Il tecnico pugliese, infatti, sembra arrivato alla fine dell’avventura sulla panchina del Tottenham, tanto che la dirigenza inglese potrebbe comunicarne l’esonero nei prossimi giorni. Vista la situazione, il Milan sembra aver mosso i primi passi per cercare di portarlo a Milano. Stando a quanto riporta l’insider “Enganche” tramite il proprio profilo twitter, Paolo Maldini avrebbe già contattato l’ex c.t. azzurro per capire la fattibilità di un suo approdo sulla panchina rossonera. Su Antonio Conte, però, ci sono altri club che hanno mostrato particolare interesse come Juventus e Inter, che stanno valutando attentamente il futuro di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Paolo Maldini, però, sembra aver mosso il primo passo concreto, e non è da escludere che nei prossimi giorni i contatti possano intensificarsi ulteriormente. La programmazione del futuro è già entrata nel vivo, con Pioli che in questi ultimi mesi di stagione si giocherà la propria permanenza sulla panchina rossonera.