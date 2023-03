Bomber a sorpresa: il post Vlahovic parla azzurro

La Juventus a caccia di un grande attaccante vista la probabile partenza del serbo: ecco la sorpresa tutta azzurra

L’annata per la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato due volti. Una Juventus deludente e smarrita, soprattutto ad inizio stagione, che ha finito per accumulare un ritardo importante dal vertice.

E d’altro canto la seconda Juventus, quella che ha sbancato San Siro e battuto l’Inter, sembra davvero una forza inarrestabile. Conquistati i quarti di finale di Europa League, i bianconeri hanno ritrovato lucidità e compattezza, inanellando una serie di risultati positivi che, penalizzazione a parte, la porrebbero da sola dietro al Napoli. Ma al di là di quelle che saranno le conseguenze dell’‘Inchiesta Prisma’ e le relative possibili sanzioni giudiziarie, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di continuare su questa strada per il futuro. Pur con dei significativi cambiamenti. Ed in tal senso la sessione estiva di calciomercato correrà in aiuto della dirigenza bianconera che ha già individuato una criticità su cui intervenire il prima possibile: l’attacco. Dusan Vlahovic ha in buona parte deluso la Juventus ed il popolo bianconero ed è per questo che davanti ad una giusta proposta, la sua partenza sarebbe quasi scontata. Perché è costato tanto (oltre 80 milioni) e non potendo svenarsi economicamente, la sua partenza sembra l’unico tassello possibile da smuovere per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo grande attaccante.

Juve, sogno Retegui: assalto a giugno

In tal senso, nella cerchia dei nomi sottolineati in rosso dalla dirigenza torinese uno in particolare si sta facendo strada per giugno.

Si tratta di Mateo Retegui, sorpresa tra gli ultimi convocati di Roberto Mancini con la nazionale azzurro. Argentino ma con passaporto italiano, la punta 23enne è attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Boca Juniors al Tigre. E le big di Serie A ci stanno pensando già da un po’: in questo momento la Juventus potrebbe davvero fare sul serio e inserirsi di prepotenza nella corsa al gioiello classe 1999 che Mancini ha paragonato ad un giovane Batistuta. 6 gol in 9 apparizioni con il Tigre sono un eccellente biglietto da visita per Retegui che, dunque, può finire per essere una delle priorità della ‘Vecchia Signora’ in vista dell’anno prossimo.