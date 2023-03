Barella ai saluti: lo scambio preoccupa Inzaghi

Con 9 sconfitte e 2 pareggi il cammino dell’Inter non si può dire di certo trionfale. Però a preoccupare Inzaghi è la questione legata a Barella

Simone Inzaghi sta vivendo questa stagione in un continuo di alti e bassi, nonostante l’avanzamento ai quarti di Champions League.

Questo però non distoglie dai passi falsi compiuti quest’anno e dai problemi di mercato che potrebbero sorgere nella finestra estiva di calciomercato. Nicolò Barella è uno dei pezzi pregiati ad Appiano Gentile e per questo è corteggiato dalle squadre di mezza Europa. Il suo nome è stato accostato a big del calibro di PSG e Arsenal, tuttavia la lista delle pretendenti è molto più lunga. L’insidia arriva da un’altra big di Premier League.

Ten Hag fa sul serio, soldi e Dalot per Barella

Nicolò Barella, si sa, è probabilmente la pedina più importante dell’Inter, soprattutto se considerato in un’ottica futura. Le insidie che tentano il centrocampista arrivano da tutte le parti e puntualmente, a ogni finestra di mercato.

Stavolta è Ten Hag, allenatore del Manchester United, a presentarsi al cospetto di Marotta con un’offerta non indifferente. I Red Devils avrebbero infatti messo sul piatto la contropartita tecnica Diogo Dalot, in aggiunta a un cospicuo conguaglio economico che dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro. Per Marotta sarà veramente difficile decidere, anche perché Dalot potrebbe fungere da esterno destro di centrocampo nel modulo di Simone Inzaghi. Terzino destro naturale, il portoghese ha disputato 32 partite in questa stagione, segnando un gol e firmando 3 assista tra tutte le competizioni. Dalot è stato valorizzato da Ten Hag, che ha contribuito a far schizzare la sua valutazione dopo la parentesi al Milan. Simone Inzaghi, dal canto suo, spera ovviamente di poter trattenere Nicolò Barella il più a lungo possibile tra le sue fila.