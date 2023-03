Modric niente rinnovo, il futuro è deciso: big di A in ginocchio

Il calciomercato sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

Ci sono società che, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, sono già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa alla riapertura della sessione estiva. Oltre ai possibili rinforzi, però, i blancos sono alle prese con i rinnovi contrattuali dei calciatori ritenuti importanti all’interno della rosa. Uno di questi è Luka Modric, che vedrà scadere il proprio contratto al termine della stagione. Il Real ha proposto il rinnovo, anche se nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una pretendente pericolosa per i merengues.

L’Al-Nassr studia il colpo alla Ronaldo: idea Modric

Come detto, il Real Madrid è alle prese con in rinnovi contrattuali, su tutti quello di Luka Modric in scadenza a giugno.

Florentino Perez avrebbe offerto il rinnovo al centrocampista croato, vista l’importanza del calciatore in squadra e all’interno dello spogliatoio. Il classe 1985, però, non ha ancora sciolto le riserve, anche per via delle possibili offerte che potrebbero arrivare a breve. Stando a quanto riporta il portale Central Defence, infatti, l’Al-Nassr starebbe pensando al grande colpo per il centrocampo, grazie anche all’aiuto di Cristiano Ronaldo. Dopo il colpo da novanta messo a segno con CR7, la società araba è convinta di poter arrivare anche all’ex pallone d’oro, tanto che nei prossimi giorni potrebbe avviare i contatti con l’entourage del ragazzo per capire se ci sono margini di trattativa. Sul centrocampista dei blancos avevano messo gli occhi anche le big di Serie A, ma competere con la forza economica degli arabi è un’impresa quasi impossibile. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con l’Al-Nassr pronto a piazzare il secondo grande colpo dopo quello messo a segno con il fuoriclasse portoghese.