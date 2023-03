Fuga low cost: occasione azzurra per la Juventus

La Juventus necessita di rinforzi sulla fascia sinistra difensiva per il prossimo anno. Un’occasione low cost potrebbe arrivare dalla nazionale

La sosta per gli impegni delle nazionali si va a collocare proprio nel momento più caldo e decisivo della stagione. Presto arriveranno i primi verdetti di rilievo sia nelle coppe che nei campionati, a partire da aprile, quando si giocheranno le gare più importanti dell’anno.

La Juventus ci arriva in un momento di forma complessivamente discreto, con il successo di misura sull’Inter dell’ultima giornata che ha fatto arrivare la truppa di Allegri col sorriso alla pausa. Una sosta utile anche a riordinare le idee per il futuro, con il calciomercato estivo che sarà utile a rimodulare l’assetto della squadra. Un ruolo dove la dirigenza bianconera dovrà metter mano, a prescindere dall’esito finale di questa annata, è la fascia sinistra difensiva. Alex Sandro è a fine corsa, ed almeno un nuovo terzino sinistro per le rotazioni di Allegri sarà necessario. Una chance poco costosa ed interessante potrebbe essere a tinte tricolori, lanciando un occhio alla Nazionale di Mancini.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri delusione West Ham: occasione a sinistra

In vista delle gare di qualificazione a Euro 2024 contro Inghilterra e Malta nei giorni scorsi l’Italia ha dovuto registrare il forfait anche di Federico Dimarco che ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano. Al suo posto Mancini ha scelto Emerson Palmieri.

Il terzino sinistro brasiliano naturalizzato italiano ha vissuto annate in calo dopo quella a cavallo dell’Europeo, prima con un prestito al Lione e poi dalla scorsa estate con l’approdo al West Ham. Con gli ‘Hammers’ però ha giocato meno del previsto, soprattutto in Premier League dove le presenze sono solo 14. La squadra peraltro naviga in acque estremamente pericolose ed è in zona retrocessione, un contesto in cui lui non pensava certo di stare viste le ambizioni europee della squadra. Vista la poca centralità nel progetto, un rendimento al di sotto, e gli enormi problemi della squadra, Emerson potrebbe anche provare ad andare subito via low cost. A quel punto, ma solo a condizioni economiche favorevolissime, potrebbe divenire idea per la Juventus, vista anche la possibile voglia di riprovare in Italia. L’ostacolo però è il contratto lungo, fino al 2026 con opzione, in essere col West Ham.