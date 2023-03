Bonucci costretto al forfait: deve tornare a casa

Bonucci è stato costretto da uno stop fisico ad un forfait davvero fastidioso. Gli Azzurri dunque dovranno farcela senza il suo contributo

L’apporto di Bonucci per l’organico di Mancini sarà una mancanza davvero difficile a cui sopperire. Infatti il Ct della Nazionale dovrà far fronte ad una mancanza davvero pesante. Ovvero l’assenza di uno dei suoi centrali di riferimento.

Nel corso del cammino che ha portato alla vittoria degli Europei è sempre stato uno dei migliori in assoluto. La cosa più eclatante è che c’è chi parla di carisma e basta, senza considerare il realtà la sua leadership anche a livello tecnico.

Ma queste sono tutte qualità a cui purtroppo si dovrà rinunciare. Infatti il difensore non sarà disponibile nelle partite contro Inghilterra e Malta. Uno stop fisico che si portava avanti da parecchio tempo lo terrà lontano dal campo ancora per un po’.

Lo spettro della cessione col club per il difensore non è l’unico problema da affrontare. Si è presentata un’altra gatta da pelare davvero fastidiosa. Tra rinnovi e altri aspetti poco chiari, ora la priorità è un’altra: recuperare il prima possibile questo infortunio.

Infortunio che per ovvi motivi non rappresenta un problema soltanto in ottica Italia.

Bonucci salterà la Nazionale: ecco l’accaduto

Non è chiara l’entità dell’infortunio di Bonucci, ma è molto probabilmente un acciacco fisico che si porta dietro da un po’ di tempo. Non si capisce ancora con chiarezza a cosa sia dovuto lo stop in questione, ma non sembra niente di grave.

Mancini dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più preziosi almeno fino a che non troverà un sostituto ideale. Tra le convocazioni figurano tanti nomi interessanti, per esempio quelli di Acerbi e Romagnoli. Uno di loro due potrebbe formare la coppia.

Le alternative per fortuna ci sono, così come le occasioni di fare bene.