Juve a mani vuote: trasferimento impossibile

Massimiliano Allegri avrà molto da fare durante la finestra estiva di calciomercato. Con tanti rinnovi in bilico è già ora di pianificazioni

Alex Sandro, Rabiot, Di Maria e Cuadrado sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare la Juventus a fine stagione, anche se il loro futuro è ancora tutto da decidere.

Per questo Massimiliano Allegri è alla ricerca di innesti che da giugno possano fare la differenza e portare i bianconeri ai fasti di qualche anno fa. Indubbiamente la situazione non è delle migliori e alla Cortinassa si parla comunque di nuovi colpi altisonanti. Arrivano però brutte notizie per il club e per il tecnico toscano.

Dybala e Zaniolo non si muovono, Allegri a mani vuote

Si era parlato di un possibile ritorno di Paulo Dybala tra le fila bianconere e dell’interesse da parte della Juve nei riguardi di Nicolò Zaniolo.

Quest’ultimo si è trasferito al Galatasaray a gennaio per un costo di circa 18 milioni di euro, ma il suo futuro sembra tutt’altro che lontano da Istanbul. Anche per quanto riguarda Paulo Dybala non ci sono minimamente spiragli per un suo trasferimento a Torino. Con 13 gol e 8 assist, l’argentino risulta essere il migliore tra i giallorossi e Mourinho è deciso a trattenere con sé il talento Campione del Mondo. Su Twitter impazzano le previsioni per mercato estivo e gli insider, sondando anche gli umori della piazza, non vedono un futuro rinnovato per la Juventus di Massimiliano Allegri. In ogni caso quella di luglio sarà una parentesi molto infuocata per il calciomercato italiano, con molte squadre che dovranno correre ai ripari per tappare alcune falle di organico non indifferenti.