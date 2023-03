Regalo per De Zerbi: colpo dalla Juventus per l’Europa

Roberto De Zerbi ha avuto un impatto incredibile alla guida del Brighton: ora il sogno Europa, regalo dalla Juventus

Il Brighton sogna la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione. Una cavalcata entusiasmato di Roberto De Zerbi, protagonista anche in Fa Cup provando a centrare la finale che si giocherà a Wembley. Fin dal suo arrivo le cose sono cambiate drasticamente con l’esplosione di diversi giocatori grazie alla sua idea di calcio moderna.

L’ex allenatore del Sassuolo si è messo subito alla prova in Premier League. Roberto De Zerbi non vuole fermarsi proprio ora cercando così di arrivare sempre più in alto alla guida del Brighton. Il sogno si chiama Europa con la possibile qualificazione in vista della prossima stagione: l’altra suggestione è rappresentata dalla possibile finale di Fa Cup. Così la dirigenza della compagine inglese potrebbe pensare ad un regalo da urlo per il manager italiano, che vuole continuare l’avventura in Inghilterra.

Juventus, il regalo ‘europeo’ per De Zerbi: arriva da Torino

Sul taccuino del Brighton ci sarebbe il centrocampista italiano, Manuel Locatelli, che è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro l’Inter. Il giocatore della Juventus ha preso male la mancata convocazione in Nazionale da parte del Ct Roberto Mancini, che gli ha preferito altri profili.

Manuel Locatelli vuole recuperare il tempo perso in questi mesi per dimostrare tutto il suo valore. Ora la voglia di ambire a grandi palcoscenici con la possibilità di dire addio alla Juventus per un’esperienza in Premiere League. In questi giorni si rilasserà insieme alla sua famiglia visto che è diventato padre da pochi giorni. Un momento di pausa momentanea per tornare più carico che mai: il Brighton cercherà sempre di preparare l’assalto definitivo al centrocampista italiano classe ’98. Una voglia immensa di volare sempre più in alto conquistando nuovamente la convocazione della Nazionale italiana.