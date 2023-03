Vlahovic addio Juve: scambio da urlo con il Real

Dusan Vlahovic può dire addio alla Juventus: l’attaccante serbo potrebbe essere protagonista al Real Madrid con uno scambio top

Il centravanti bianconero ha dovuto attraversare mesi complicati a causa della pubalgia, ma ora Vlahovic vuole dimostrare tutto il suo valore. Anche al Mondiale in Qatar è stato impiegato col contagocce per questo problema che l’ha martoriato da tanto tempo. Contro l’Inter il serbo è stato protagonista con una prestazione importante senza trovare la via del gol.

Il suo futuro alla Juventus è sempre in bilico: da settimane il suo profilo è stato accostato alle big d’Europa, tra cui il Real Madrid, che starebbe pensando ad un sostituto all’altezza di Karim Benzema. L’attaccante francese è apparso stanco nelle ultime uscite stagioni in maglia dei blancos: in estate tutto potrebbe cambiare con una rivoluzione in attacco per Carlo Ancelotti dopo tante stagioni da protagonista per l’attaccante francese. Ultimamente ci sono state nuove polemiche con il Ct Didier Deschamps con il tema delle sue convocazioni in Nazionale francese.

Juventus, Vlahovic nei radar del Real: scambio con Camavinga

Tutto sarà deciso nei prossimi mesi con le prestazioni di Dusan Vlahovic che saranno monitorate attentamente dalla dirigenza bianconera. Novità importanti in vista della prossima stagione con Camavinga che potrebbe così rientrare in uno scambio da urlo tra le big d’Europa.

Il giovane centrocampista francese, classe 2002, lanciato titolare anche da Carlo Ancelotti, potrebbe essere così l’indiziato numero uno a lasciare i blancos per una nuova avventura della sua luccicante carriera. Un intreccio suggestivo, ma al momento non ci sarebbero contatti ufficiali tra le parti. Vlahovic cercherà di continuare a segno gol decisivi anche in Europa League dopo un lungo periodo che è rimasto a secco. L’attaccante serbo è stato attaccato duramente per il poco cinismo, ma Allegri l’ha sempre difeso per la sua voglia di fare.