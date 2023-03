Champions e nuovo look: Leao-Dybala insieme in bianconero

Stagioni diverse ma obiettivo comune per Paulo Dybala e Rafael Leao, che con le rispettive squadre lottano per un posto tra le prime quattro in Serie A. Il mercato inoltre rischia di sorprendere

Tanto talento, qualche delusione di troppo e i rispettivi destini ancora tutti da definire. Paulo Dybala e Rafael Leao rischiano di avere molte più componenti in comune rispetto a quanto immaginato.

Il fantasista argentino si è totalmente rilanciato su alti livelli in quel di Roma, dove ha fatto breccia nel cuore dei tifosi fin da subito. L’ostacolo è rappresentato dalle difficoltà della squadra in campionato, dove i capitolini sono quinti alle spalle del Milan che ha un solo punto di vantaggio. Tre ko nelle ultime quattro per Dybala e soci, l’ultimo dei quali nel derby contro la Lazio, rappresentano uno score che fa riflettere per il prossimo futuro della Roma. Tre gare senza vittorie invece per i rossoneri di un Leao spento e fermo al gol contro il Lecce troppo lontano nel tempo per restare immagine viva. La compagine di Pioli si aggrappa alla Champions contro il Napoli, mentre si complica la corsa ad un piazzamento tra le prime quattro vista la concorrenza.

Calciomercato, due big col futuro da decidere: clausola bassa per Dybala, Leao tra rinnovo e addio

In corsa per un posto un posto Champions in Premier anche il Newcastle, quinto ma con due gare in meno rispetto al Tottenham quarto. Il progetto ambizioso dei bianconeri cresce di tono, e con un eventuale pass nell’Europa che conta porterebbe in dote un mercato stellare.

Qualora ci arrivassero i Magpies sarebbero poi pronti a rifarsi il look anche in zona offensiva. L’idea folle potrebbe andare a lambire proprio Dybala e Leao viste le condizioni favorevoli a cui si può prendere l’argentino, che ha una clausola bassa, e dovrà lottare per arrivarci in Champions con la Roma. Per il portoghese invece chiaramente un eventuale pensiero potrebbe essere fatto in caso di mancato rinnovo col Milan, che ha ancora molto su cui riflettere.