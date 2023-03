“Mai cercato da Inter e Juve”: ipotesi clamorosa per Conte

Antonio Conte non sta attraversando un momento particolarmente felice con il Tottenham, tanto che potrebbe presto salutare.

Antonio Conte sta attraversando il peggior momento da quando siede sulla panchina del Tottenham, tanto che a breve potrebbe salutare il club londinese.

Stando a quanto riporta il quotidiano The Sun, infatti, ora anche i giocatori vorrebbero l’allontanamento del tecnico pugliese, per via delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa nella giornata di sabato. C’è chi addirittura pensa ad un esonero prima della gara contro l’Everton del 3 aprile. Qualora ciò si verificasse, per Conte sembra prendere sempre più piede il ritorno in Italia. Proprio per quanto riguarda un possibile ritorno in Italia, ne ha parlato Ivan Zazzaroni a Pressing.

Zazzaroni sicuro: “Inter e Juventus non ci pensano”

Come detto, Ivan Zazzaroni ha parlato di un possibile ritorno in Italia di Antonio Conte, escludendo di fatto un ritorno all’Inter o nella Juventus.

Il direttore del Corriere dello Sport, infatti, ha dichiarato che “Inter e Juve non ci hanno pensato, non c’è una sola ragione per pensare a Conte, è un’invenzione giornalistica. Oggi le cose all’Inter sono peggiorate: vanno via Skriniar, Dumfries e Brozovic, non ci sono fondi, Marotta e Ausilio stanno facendo i miracoli. Sarebbe come sconfessarsi per Conte… E anche la Juve dovrebbe mandare via uno come Allegri che prende 28 milioni”.

Un ipotesi che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane è il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale, visto che il futuro di Roberto Mancini è sempre più in bilico dopo la non qualificazione al mondiale. Qualora l’attuale tecnico del Tottenham aprisse ad un ritorno, la federazione potrebbe pensarci seriamente. La cosa che sembra certa, è che l’avventura in Inghilterra di Antonio Conte sembra essere giunta al termine, con il ritorno in Italia che potrebbe concretizzarsi a breve.