Svolta improvvisa, Kulusevski torna in Serie A

Kulusevski può tornare in Serie A: lo scenario in vista del calciomercato estivo. Tutte le cifre i dettagli

A Udine si è confermato il Milan a due volti tra campionato e Champions League. Dopo il ritorno ai quarti di finale della massima competizione europea, la squadra rossonera ha subito un altro ko in campionato.

Pioli, nel post partita, non ha usato giri di parole: “È stata una partita negativa, non siamo stati né aggressivi, né intensi, significa che l’allenatore ha lavorato male perché abbiamo fatto molto male rispetto ai nostri standard, una prestazione troppo bassa rispetto al nostro livello. Non è che se si pensa alla Champions si viene meno mentalmente, il campionato ci vede in difficoltà e arrivare tra le prime quattro per noi è troppo importante, se scendiamo di livello poi rischiamo di fare prestazioni del genere”. Sono insomma mesi delicati in casa Milan, l’obiettivo Champions League influenzerà inevitabilmente anche il calciomercato estivo. E iniziano a spuntare i primi nomi.

Calciomercato Milan, occhi su Kulusevski: tutti i dettagli

Maldini e Massara potrebbero monitorare con grande attenzione anche la situazione dell’ex Juventus Dejan Kulusevski.

L’esterno è calato di rendimento con la maglia degli Spurs e, in caso di addio di Conte, potrebbe già lasciare Londra e il Tottenham. Possibile un tentativo anche da parte del club rossonero: Kulusevski arriverebbe però solo attraverso la formula del prestito con opzione futura. La sua valutazione si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro.