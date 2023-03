Inter-Juventus non è finita: “Tutto ciò è assurdo”

La Juventus sbanca San Siro grazie al gol di Kostic, ma le polemiche non finiscono più dopo il presunto fallo di mano di Rabiot non fischiato

Prima Rabiot, poi Vlahovic: ci sarebbero stati più di un fallo di mano non ravvisati dall’arbitro Chiffi, che ha convalidato il gol di Kostic anche dopo il consulto al VAR. La Juventus è riuscita così a superare l’Inter grazie alla rete realizzata dal laterale serbo, sempre più protagonista tra gol ed assist vincenti ai propri compagni.

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese è tornato a parlare ai microfoni di Calciomercato.it a TvPLay.it analizzando nel dettaglio ciò che è successo durante Inter-Juventus. Così ha rivelato: “Su Vlahovic c’è il fotogramma dove prende effettivamente il pallone con il braccio, una forse no. Su Rabiot, dopo il check, fanno vedere le prime due, poi la terza: posso dire che effettivamente si percepisce il tocco devo essere sincero”. Successivamente ha rivelato: “Su Vlahovic ho qualche dubbio. In una sfida come Inter-Juve, non avere immagini da consultare è impossibile. La tecnologia deve dare certezze ai tifosi”.

Inter-Juventus, il punto di vista di Calvarese

Successivamente l’ex direttore di gara ha voluto dire la sua in definitiva: “Il primo di Rabiot è punibile per me. Il secondo è un tocco quando va a sbattere contro Vlahovic e non va punito; infine, sempre dell’attaccante serbo, che se ci fosse un fallo di mano sarebbe punibile”.

Inter-Juventus non finisce ancora. Anche con l’era del Var, le polemiche continuano anche il giorno dopo del big-match di San Siro. Anche l’allenatore dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha voluto sottolineare i tanti errori arbitrali del direttore di gara Chiffi.