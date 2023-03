L’Inter paga la clausola, l’ex Lazio per Inzaghi

Il calciomercato dell’Inter può vedere un grande colpo per l’estate: ecco l’ex biancoceleste, arriva grazie alla clausola rescissoria

La sconfitta nel derby d’Italia fa male ma l’Inter, approfittando della sosta, vuole subito risollevarsi. Guardare ancora una volta con ottimismo al futuro anche e, soprattutto, in ottica calciomercato.

Perchè una delle priorità che Simone Inzaghi affronterà con la dirigenza riguarderà l’attacco. Un reparto avanzato che, al netto di Lautaro Martinez, ha deluso in troppe occasioni. Ecco quindi che l’occasione giusta per far felice l’allenatore piacentino potrebbe arrivare dalla Liga spagnola. Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’, l’Inter sembrerebbe molto interessata ad arricchire il reparto avanzato di Simone Inzaghi. E non è un mistero che il futuro di Romelu Lukaku molto difficilmente sarà ancora a tinte nerazzurre. Perchè il belga, in prestito dal Chelsea, non ha convinto e sembra il lontano parente della punta che ha trascinato l’Inter allo scudetto solo qualche anno fa. Un discorso simile va fatto per Edin Dzeko che ha da poco compiuto 37 anni: il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato e, di conseguenza, il club di Steven Zhang cerca almeno un colpo di spessore per l’anno prossimo. E quel colpo può arrivare dalla Spagna ed in particolar modo dal Maiorca. Il club iberico, che gravita a metà classifica in Liga, ha tra le sue file una vecchia conoscenza della Serie A: Vedat Muriqi.

Muriqi all’Inter: così si può

Arrivato nei mesi scorsi dalla Lazio per poco più di 7 milioni, il 28enne kosovaro ha brillato mettendo a segno 11 reti e firmando 3 assist vincenti in 25 apparizioni con il Maiorca, tra campionato e coppe.

Ecco che proprio lui, uno dei pupilli di Simone Inzaghi sin dai tempi della Lazio, potrebbe finire per trasferirsi a Milano. L’Inter, infatti, starebbe pensando di pagare la clausola rescissoria di ben 38 milioni di euro per regalare all’allenatore piacentino un attaccante di peso, che segni tanto e conosca già molto bene il calcio italiano. Situazione dunque in divenire ma Marotta pare essere in agguato, alla finestra, pronto ad affondare la presa sul centravanti classe ’94: Muriqi può avvicinarsi ai colori nerazzurri.