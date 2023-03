Bomber a sorpresa: Maldini spiazza l’Inter

Milan ed Inter, duello in vista per l’estate: la caccia al bomber in Serie A dà il via al derby della Madonnina

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione invernale di calciomercato ed il Milan si sta già muovendo.

Il focus, come prevedibile, sarà sull’attacco. Un reparto che ha evidenziato crepe e lacune importanti, ecco quindi che Maldini e Massara non intendono rimanere con le mani in mano. La volontà della dirigenza rossonera è chiara: arriverà un grande attaccante e sono diverse le opzioni da considerare per l’anno prossimo. Un nome su tutti, però, potrebbe aprirsi una breccia dopo l’ultimo turno di campionato. Una prestazione maiuscola, l’ennesima, con la maglia dell’Udinese. Beto ha stupito tutti, sta continuando a farlo e l’intenzione da qui a giugno è trascinare il più in alto possibile i friulani. Gol dopo gol, il portoghese ha attirato su di sè l’attenzione di grandi club, Inter in primis. Ma adesso, proprio il Milan che ha ‘subito’ in prima persona le giocate dell’attaccante classe 1998. I rossoneri, si sa, potrebbero vivere una vera e propria rivoluzione in attacco al termine dell’attuale stagione ed il nome di Beto, per caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe rappresentare la scelta ideale per il Milan. Ibrahimovic è tornato in campo ma non si sa ancora se rinnoverà il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, l’età di Giroud inizia a frenare la continuità del francese mentre Origi è stato prontamente bocciato dopo mesi di assoluto anonimato.

Colpo Beto: il Milan sfida l’Inter

Ed ecco quindi che Beto sarebbe un’opzione perfetta, Inter permettendo. Perchè si sa, oltre a Becao, la ‘Beneamata’ segue con enorme interesse proprio Beto visto che non è ancora definito il destino di Lukaku.

Mentre Dzeko, in scadenza, non dovrebbe rinnovare lasciando l’Inter. Ed ecco quindi che all’orizzonte l’ipotesi di un derby tutto meneghino per il cartellino di Beto, valutato intorno ai 15-20 milioni e assolutamente alla portata delle casse rossonerazzurre. 28 le presenze di Becao con l’Udinese con cui ha segnato 9 gol e firmato 2 assist vincenti tra Serie A e Coppa Italia.