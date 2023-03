Da Locatelli a Rabiot, parla Cabrini: “Club importanti su di lui”

Locatelli e Rabiot sono al centro del progetto attuale della Juventus, ma il loro futuro non è così scontato: ecco tutta la verità

Adrien Rabiot e Manuel Locatelli sono stati due tra i migliori in campo nella super sfida tra Inter e Juventus. I due centrocampisti bianconeri hanno lavorato alla grande nelle due fasi di gioco insieme al giovane italiano, Nicolò Fagioli, che andrà in Nazionale Under 21 agli ordini del Ct Nicolato.

L’ex bandiera della Juventus e della Nazionale italiana, Antonio Cabrini, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay parlando in particolar modo dei due centrocampisti bianconeri, Rabiot e Locatelli: “Il francese è esploso durante questa stagione: tanti club europei ci proveranno sicuramente in estate. Questo è scontato, ora sta facendo una grande annata, ma parlare del futuro Juventus è difficile. Bisognerà sapere come andranno a finire i problemi societari e poi si dovrà conoscere il piazzamento della squadra al termine della stagione”. Poi su Locatelli ha aggiunto: “Il centrocampista della Juventus è uno degli elementi che il Ct Mancini tiene sempre sotto osservazione. Lui ha vinto l’Europeo: forse ora vuole dare più possibilità a chi sta più in forma”.

Juventus, Rabiot verso l’addio

Il contratto del centrocampista francese è in scadenza nel prossimo giugno: al momento non ci sono stati margini per un rinnovo contrattuale. Rabiot è pronto anche andare via, ma la Juventus ora lo vorrebbe blindare dopo le super prestazioni collezionate in questi mesi.

Un rendimento da top player per il francese voglioso di dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Juventus. Il futuro è ancora incerto: tanti club della Premier League hanno messo gli occhi su di lui.