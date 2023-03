Addio Italia, resta in Premier: la Juve non può nulla

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Liverpool, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Jurgen Klopp in estate. I reds si trovano attualmente in sesta posizione in Premier League, con la qualificazione alla prossima Champions League distante solamente sette punti. Nonostante questo la dirigenza sembra già intenzionata a muoversi, soprattutto per rinforzare il centrocampo che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, la società sembra avere le idee ben chiare su chi provare a portare ad Anfield.

Il Liverpool piomba su Mount: possibile beffa per la Juventus

Come detto, il Liverpool sembra già molto attivo nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista individuato dalla dirigenza del Liverpool è Mason Mount, inglese classe 1999 di proprietà del Chelsea. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i blues nel 2024 e, almeno ad oggi, non arrivano notizie positive in merito al rinnovo. La situazione contrattuale ha portato i grandi club a monitorare la situazione, con il Liverpool che ora sembra pronto ad affondare in estate. Un altro club inglese che ha mostrato interesse è il Manchester United, anche se la squadra di Klopp è più avanti. In Italia, invece, c’è il grande interesse della Juventus, con Allegri che apprezza e non poco le qualità del classe 99. Per la vecchia signora, però, competere con i club di Premier è un’impresa quasi impossibile, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il futuro di Mason Mount che, salvo sorprese, sarà ancora in Inghilterra.