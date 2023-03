Kostic da urlo e ora la Juventus trema: in estate sarà derby!

Filip Kostic continua ad impressionare con la maglia della Juventus: su di lui ci sarebbero il Tottenham ed il Chelsea, entrambe squadre londinesi

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a macinare punti nel campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, dopo lo choc per la penalizzazione che ha portato al pareggio con l’Atalanta e alla sconfitta contro il Monza, hanno ripreso a marciare con grande continuità in campionato e, nella serata di ieri, hanno battuto l’Inter di Simone Inzaghi grazie alla rete, nel primo tempo, di Filip Kostic, esterno sinistro serbo arrivato nell’ultima estate di calciomercato alla Continassa. La marcatura dell’ex giocatore dell’Eintracht è stata decisiva, così come lo è stata quella dell’andata. Kostic è ormai un fattore nei derby d’Italia e nella Juventus in generale tanto da attirare le attenzioni, in sede di calciomercato, di diversi top club europei fra i quali due della città di Londra: il Tottenham ancora in mano ad Antonio Conte ed il Chelsea di Graham Potter. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e, più in particolare, sui movimenti della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, derby di Londra per Kostic

Certo, non è quello più sentito, ovvero quello della North Londra, ma comunque fra Tottenham e Chelsea non scorre buon sangue ed è sempre e comunque un derby, in questo caso di calciomercato.

La Juventus valuta Kostic circa 30 milioni di euro e, viste le operazioni recenti dei Blues, non sembra una cifra insormontabile, anzi piuttosto accessibile. Un giocatore del genere però, vista la stagione non esaltante di Perisic, servirebbe di più agli Spurs, ma molto dipenderà anche da quello che sarà il futuro della panchina del Tottenham.