Addio Bonucci: l’incrocio Juve-Fiorentina mette d’accordo tutti

Clamoroso intreccio di mercato che rischia di coinvolgere non solo i bianconeri ma anche la società di Commisso. Svelato il possibile intrigo

Tra le società che saranno, inevitabilmente, chiamate ad attuare una vera e propria rivoluzione sul mercato, c’è sicuramente anche la Juventus. A onor del vero, infatti, i bianconeri si sono già posti in mente un solo ed unico obiettivo.

La strada che l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ vuole tornare a ripercorrere, non a caso, non è altro che quella di tornare a puntare, come una volta, su importanti profili di medio-bassa età. Questa cosa, la si era già potuta percepire con gli innesti di Vlahovic, Locatelli e Chiesa. I tre che vi abbiamo appena sopracitato vantano, rispettivamente, meno di ventisei anni l’uno: con gli ultimi due che, a differenza del primo che ne vanta ventitré, ne possiedono venticinque di candeline.

Questa stessa trama, dunque, Gianluca Ferrero e i suoi vogliono continuare ad imbastirla anche con qualche altro prospetto, vedasi il caso Bremer (approdato a Torino in estate). E’ proprio in quel reparto, non a caso, che la Juventus deve assolutamente intervenire il prima possibile. Complice l’età avanzata di Bonucci, ed il suo contratto in scadenza nel 2024, i bianconeri hanno l’urgenza di dare nuova linfa alla propria retroguardia. In tal senso, un profilo su cui la dirigenza zebrata potrebbe tornare a farsi avanti è quello di Nicola Milenkovic – già tenuto osservazione negli scorsi mesi – che rischierebbe di dar vita così ad un clamoroso ed inaspettato intreccio di mercato.

Calciomercato Juve, i bianconeri monitorano Milenkovic: occhio all’incrocio con Baschirotto

Tra i tanti osservati speciali della Juventus vi è sicuramente presente, anche, Nikola Milenkovic: difensore centrale per cui i bianconeri stavano provando a fare un serio tentativo già nel corso della scorsa estate.

Nulla da fare, però. Nonostante quel contratto che lo vedeva, inizialmente, in scadenza nel 2023, il centrale serbo ha conseguentemente deciso di restare alla Fiorentina estendendo la durata del proprio contratto sino a giugno 2027. Al tempo stesso, poi, è anche vero che il classe ’97 non ha mai fatto mistero su quel suo desiderio di poter intraprendere, un giorno, una nuova avventura lontana da Firenze.

Attenzione quindi: qualora la Juventus dovesse seriamente tornare a farsi avanti e, di conseguenza, chiudere questa presunta operazione di mercato per Milenkovic, la società viola rimarrebbe a quel punto sprovvista di un loro interprete là dietro. Mossa che potrebbe, di fatto, scaturire un eventuale ed ipotetico approdo di Baschirotto in Toscana, in quanto destinato a poter dire addio a fine stagione ai salentini. Tra l’altro, nel prossimo turno di Serie A è in programma Fiorentina-Lecce alle ore 15 di domenica 19 marzo.