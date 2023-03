L’Inter pensa già al dopo Dzeko: l’idea porta ad un ex

I nerazzurri potrebbero riaccogliere alla base un loro ex in caso d’addio del bosniaco in estate. Il nome è sorprendente

Se ne discute ormai da moltissimo tempo a proposito dell’eventuale rinnovo di contratto di Edin Dzeko assieme all’Inter eppure, ad oggi, non c’è ancora stata alcuna novità a riguardo.

L’intera dirigenza nerazzurra è, infatti, intenzionata a raggiungere l’intesa definitiva assieme al calciatore concordando quel prolungamento di contratto che potrebbe consentirgli di restare ancora a Milano per qualche altro anno di tempo. Ciò a cui Marotta e Ausilio puntano, non a caso, non è altro che un accordo annuale con tanto di opzione per un altro ed ulteriore anno: operazione che si può provare a chiudere attorno ai 4 milioni di euro più bonus a stagione (Dzeko momentaneamente ne percepisce 5 netti).

Al tempo stesso, però, è anche vero che il bosniaco non ha ancora fatto sapere nulla in merito e, nel mentre, continua a tenere vita quella sua vecchia tentazione di poter approdare un giorno negli Stati Uniti chiudendo lì la propria carriera. E’ proprio per questo motivo, insomma, che l’Inter non può e non deve minimamente permettersi alcuna distrazione sul mercato ma deve, bensì, iniziare a pensare a qualche altra eventuale futura pedina. In tal senso, occhio al nome di un calciatore che ha già indossato la casacca nerazzurra in passato.

Calciomercato Inter, nerazzurri ancora alle prese con la situazione Dzeko: nel frattempo spunta l’idea Arnautovic

Tra i centravanti che avevano inaugurato al meglio la propria stagione, c’è sicuramente Marko Arnautovic: attuale prima punta del Bologna che si è ben distinto nella fase iniziale di questa nuova edizione di Serie A Tim.

A testimoniarlo sono, proprio, le sue 8 reti siglate in questo avvio di campionato e, nonostante il lungo periodo di assenza a cui l’austriaco abbia fatto fronte in quest’annata per via dei vari infortuni, Arnautovic figura ancora lì tra i primi dieci marcatori di questo campionato. Numeri davvero importanti i suoi se si considera, inoltre, il fatto che abbia ben trentatré anni sulle spalle. Sin da quando è approdato a Bologna, il centravanti austriaco si è subito rilevato un vero e proprio punto di riferimento per questa squadra: cosa che invece non sta più accadendo in quest’ultimo periodo.

Dopo aver avuto qualche battibecco di troppo col proprio allenatore, infatti, Arnautovic è stato relegato in panchina nelle ultime due uscite di campionato: al che non mette piede in campo dallo scorso 12 febbraio contro il Monza. E’ proprio per questo motivo, dunque, che l’ex West Ham e Inter potrebbe anche pensare di lasciare l’Emilia Romagna a fine stagione…Approdando così da qualche altra parte. Magari, a pensarci potrebbero essere proprio i nerazzurri in caso di non rinnovo di Dzeko. Volendo, potrebbe essere lo stesso classe ’89 il bomber ‘di scorta’ della ‘Beneamata’.