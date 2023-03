Napoli-Milan, così lascia la Serie A: intreccio col Barcellona

Il calciomercato di Napoli e Milan sembrerebbe già vicino alla svolta in vista dell’estate: così il gioiello può dire addio

Un duello che, sul campo, ha visto e sta vedendo gli azzurri trionfare a mani basse sulla squadra di Pioli. Ma Napoli-Milan, in attesa del doppio confronto europeo per i quarti di finale di Champions League, può significare molto di più.

Soprattutto in sede di calciomercato dove, non è una novità, gli interessi di azzurri e rossoneri rischiano di tornare a coincidere durante la prossima sessione estiva. E c’è un nome in particolare che intriga tanto Giuntoli quanto Maldini e che, tuttavia, rischia di dire definitivamente addio tanto al Napoli quanto al ‘Diavolo’. Secondo quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com’, il Barcellona potrebbe di fatto mettere i bastoni tra le ruote alle big italiane, in particolar modo Milan e Napoli, nella corsa ad uno dei gioielli che sta stupendo maggiormente in Serie A. Si tratta del trequartista tedesco, classe 2002 ed in forza all’Udinese, Lazar Samardzic. Cresciuto nelle giovanili dell’Hertha Berlino e con anche un passato con la maglia del Lipsia, il giovane talento classe 2002 sta letteralmente sbocciando in Friuli agli ordini di Sottil. Samardzic, viene riferito, sarebbe un grande tifoso del Barcellona.

Barcellona, colpo Samardzic: così Milan e Napoli vanno ko

Al punto che durante il prossimo calciomercato estivo spererebbe di coronare il suo sogno: quello di vestire la maglia blaugrana. Ed in tal senso, il suo ruolo alla corte di Xavi sarebbe già ben definito.

Come vice Pedri ma anche, e soprattutto, in sostituzione di Pablo Torre che lascerà con ogni probabilità la Catalogna in estate. Uno scenario che, in tal senso, non lascerebbe scampo alle italiane rimaste folgorate dal talento del tedesco e che, a questo punto, dovrebbero rivolgere altrove le proprie attenzioni per rinforzarsi in vista del prossimo anno. In questa stagione con la maglia dell’Udinese (ricordiamo che ha firmato per soli 3 milioni dal Lipsia poco meno di due anni fa) tra campionato e coppe ha collezionato 28 presenze complessive con 4 gol e 3 assist vincenti all’attivo. E se dovesse continuare su questa strada, trattenerlo in Italia sarebbe estremamente difficile. Il club bianconero lo valuta non meno di 25 milioni, una cifra decisamente alla portata del Barcellona che può definitivamente beffare Milan e Napoli.