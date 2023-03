Napoli, scatta l’allarme in vista del Torino

Il Napoli questo pomeriggio affronterà il Torino ma, intanto, scatta un allarme che porta con sè diversi timori

Una stagione da incorniciare quella del Napoli che, a grandi passi, si sta da mesi avviando alla conquista del terzo scudetto della sua storia.

I perpetrati passi falsi di Inter e Milan hanno lanciato di gran carriera la squadra partenopea, con Spalletti che proverà a riportare lo scudetto il prima possibile sotto l’ombra del Vesuvio. 68 punti in 26 giornate di campionato, un vantaggio sull’Inter seconda di ben 18 lunghezze. La stagione dominata in lunga e in largo, sperano da Napoli, possa prendere la giusta piega anche in ambito europeo. Perchè il doppio big match di Champions League contro il Milan incombe, è vicino e può regalare alla società di De Laurentiis l’ingresso tra le prime quattro squadre in Europa. Un traguardo storico.

Torino-Napoli, allarme ultras: ecco cosa succede

Ma, intanto, ‘Il Mattino’ quest’oggi in edicola, lancia l’allarme per quanto riguarda la tifoseria partenopea in viaggio verso Torino.

Le autostrade, infatti, saranno presidiate attentamente dopo gli scontri di Arezzo con i tifosi della Roma. Una decisione inevitabile, con il Viminale che ha imposto maggiori controlli nelle stazioni. A meno di quattro ore da fischio d’inizio, dunque, l’allerta rimane molto alta: con la speranza che nulla di grave accada nel viaggio che porterà i tifosi del Napoli verso lo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’.